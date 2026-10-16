Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре снизил чистую прибыль по РСБУ на 28%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2026 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в сентябре 2026 года составила 3,2 млрд рублей, что в 1,6 раза выше показателя сентября 2025 года.

Рентабельность капитала (ROE) в январе-сентябре равнялась 14,8%, в прошлом месяце - 17,4%.

Банк отмечает, что из-за особенностей учета налога на прибыль при анализе финансовых результатов по РСБУ следует ориентироваться на динамику прибыли до уплаты налога. Этот показатель в январе-сентябре текущего года составил 29,2 млрд рублей (снижение в 1,5 раза по сравнению с результатом за аналогичный период 2026 года), в сентябре - 3,3 млрд рублей (рост на 21,2%).

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года сократился на 7,3% - до 53 млрд рублей, в сентябре - вырос на 7%, до 6,1 млрд рублей. Чистый комиссионный доход возрос на 5,8% - до 9,2 млрд рублей, в прошлом месяце - на 6,4%, до 1,2 млрд рублей.

Банк в январе-сентябре увеличил операционные расходы на 14,9% - до 21,6 млрд рублей, в прошлом месяце - на 3%, до 2,2 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 32,9% и 29,7% соответственно.

"Внутригодовая неравномерность расходов оказывает влияние на различную динамику показателя в сопоставимых периодах 2026 и 2025 годов. При этом по итогам 2026 года Банк стремится к целевому ориентиру по росту расходов в пределах +10% г/г", - говорится в сообщении.

Расходы на резервы по кредитам за девять месяцев достигли 14,8 млрд рублей (в сентябре - 2 млрд рублей), стоимость риска - 2,1% (2,4%).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября текущего года равнялся 982,5 млрд рублей, увеличившись на 4,7% по сравнению с 1 января 2026 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 3,1% - до 758,9 млрд рублей, розничный - на 10,9%, до 223,6 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась до 1,4% против 1,6% на начало года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 октября достиг 237% (182,7% на 1 января).

Средства клиентов в январе-сентябре выросли на 4,6% - до 914,3 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов с начала года снизились на 2,5% - до 356,5 млрд рублей, розничных клиентов - выросли на 9,7%, до 557,8 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2026 года составил 201,9 млрд рублей, незначительно снизившись с начала года (на 0,3%).

Основной капитал сократился на 7,7% - до 175,9 млрд рублей. Норматив достаточности основного капитала на 1 сентября равнялся 17,7% (19,7% на 1 января), собственного капитала - 20,3% (20,9%).

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2026 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".