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"Транснефть" и сербская "Транснафта" Панчево продолжат сотрудничество в НИОКР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Транснефть" и сербское АО "Транснафта" Панчево на Российской энергетической неделе подписали дополнительное соглашение к меморандуму о сотрудничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

Соглашение продлевает еще на 24 месяца срок действия документа, подписанного два года назад.

Меморандум предполагает развитие сотрудничества между сторонами по широкому кругу вопросов, в числе которых - научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, диагностика и обслуживание производственных объектов, применение инновационных систем.

Транснефть НИОКР Транснафта Панчево Сербия
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