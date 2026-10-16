Поиск

KFC в США переходит на напитки Coca-Cola после 40 лет партнерства с Pepsi

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого питания KFC (входит в группу Yum! Brands Inc.) объявила о выборе Coca-Cola Co. в качестве поставщика напитков для своих заведений в США.

Таким образом KFC завершила сотрудничество с PepsiCo Inc., длившееся около четырех десятилетий.

Напитки Coca-Cola появятся в ресторанах KFC в США к весне 2027 года, сообщили в компании. Финансовые условия сделки не раскрываются.

KFC управляет 3718 ресторанами в США; это крупнейшая в Штатах сеть, специализирующаяся на блюдах из куриного мяса. Для PepsiCo потеря такого важного партнера может стать серьезным ударом на фоне усилий по восстановлению продаж газированных напитков, передает Reuters.

При этом Yum Brands и PepsiCo недавно продлили соглашения о поставках напитков для сетей Taco Bell и KFC за пределами США. В частности, договор с Taco Bell рассчитан на 10 лет, сообщил представитель PepsiCo. Кроме того, компания сотрудничает с сетями сэндвичей Subway и Jersey Mike's Subs, а также поставляет напитки для пиццерий Pizza Hut, которая ранее в этом году вышла из Yum Brands.

Coca-Cola является давним партнером сетей McDonald's и Wendy's.

Coca-Cola KFC Pepsi PepsiCo США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

KFC в США переходит на напитки Coca-Cola после 40 лет партнерства с Pepsi

"Русагротранс" отметил рост цен на российскую и европейскую пшеницу из портов Балтики

"Русагротранс" прогнозирует рост экспорт пшеницы в октябре до 3 млн тонн

Москва вновь увеличит годовой лимит размещения облигаций, теперь до 300 млрд рублей

 Москва вновь увеличит годовой лимит размещения облигаций, теперь до 300 млрд рублей

Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

 Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

OFAC продлило лицензию на сделки с зарубежными АЗС "ЛУКОЙЛа" до 24 апреля 2027 г.

Минпромторг утвердил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки

 Минпромторг утвердил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 2,4%, в январе-сентябре - на 7,4%

Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

 Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12346 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов