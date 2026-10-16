KFC в США переходит на напитки Coca-Cola после 40 лет партнерства с Pepsi

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого питания KFC (входит в группу Yum! Brands Inc.) объявила о выборе Coca-Cola Co. в качестве поставщика напитков для своих заведений в США.

Таким образом KFC завершила сотрудничество с PepsiCo Inc., длившееся около четырех десятилетий.

Напитки Coca-Cola появятся в ресторанах KFC в США к весне 2027 года, сообщили в компании. Финансовые условия сделки не раскрываются.

KFC управляет 3718 ресторанами в США; это крупнейшая в Штатах сеть, специализирующаяся на блюдах из куриного мяса. Для PepsiCo потеря такого важного партнера может стать серьезным ударом на фоне усилий по восстановлению продаж газированных напитков, передает Reuters.

При этом Yum Brands и PepsiCo недавно продлили соглашения о поставках напитков для сетей Taco Bell и KFC за пределами США. В частности, договор с Taco Bell рассчитан на 10 лет, сообщил представитель PepsiCo. Кроме того, компания сотрудничает с сетями сэндвичей Subway и Jersey Mike's Subs, а также поставляет напитки для пиццерий Pizza Hut, которая ранее в этом году вышла из Yum Brands.

Coca-Cola является давним партнером сетей McDonald's и Wendy's.