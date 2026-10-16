"Газпром Межрегионгаз" за 9 месяцев увеличил поставки газа на внутренний рынок из ресурсов "Газпрома" до 180 млрд куб. м

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Газпром Межрегионгаз" за 9 месяцев 2026 года увеличил поставки газа на внутренний рынок из ресурсов "Газпрома" на 2,7 млрд куб. м к тому же периоду 2025 года - до 180 млрд куб. м, сообщил журналистам глава компании Сергей Густов.

По его словам, традиционно вырос сектор электроэнергетики. Густов напомнил, что в январе был зафиксирован пик поставок в объеме 1870 млн куб. м в сутки.

"Уверен, что в будущую зиму эту цифру превзойдем", - добавил он.

"В 2026 году ожидаемый объем потребления газа из всех видов источников - 401,8 миллиарда "кубов", а к 2028 году мы прогнозируем потребление газа из всех источников на уровне 413 миллиардов", - сказал Густов.