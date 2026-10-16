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Рынок акций Индонезии рухнул максимально с 1998 года на заявлении индексного провайдера MSCI

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI Inc. сообщил, что более не считает оправданным сохранение фондового рынка Индонезии в категории "развивающихся" (emerging markets) и запускает консультации на предмет его перевода в категорию "отдельных" рынков (standalone markets). Это сообщение вызвало обрушение индонезийского рынка акций.

Окончательное решение по этому вопросу MSCI примет до конца июня 2027 года.

В январе текущего года MSCI предупредил о возможном переводе Индонезии в категорию "пограничных" рынков (frontier markets), если страна не добьется достаточного прогресса в обеспечении прозрачности фондового рынка. 15 октября компания заявила, что, судя по отзывам участников рынка, перевод фондового рынка страны в категорию "пограничных" не отражал бы в полной мере глубину существующих проблем.

Индонезийский фондовый индекс Jakarta Composite в пятницу рухнул на 11,6%, что стало самым резким его падением с января 1998 года. С начала текущего года индикатор потерял 40%.

Власти Индонезии в 2026 году провели серию реформ с целью повышения привлекательности фондового рынка. Реформы включают, например, расширенное раскрытие информации об акционерах, владеющих более 1% акций компании, а также более детальную классификацию инвесторов и план повышения минимальной доли акций в свободном обращении до 15%.

В июне MSCI сообщил, что участники рынка по-прежнему высказывают серьезные опасения относительно возможности инвестирования в индонезийские акции, в том числе из-за сохраняющейся непрозрачности структур владения ими и подозрений в скоординированной торговле. Компания отметила важность последовательного внедрения реформ и их устойчивого эффекта на рынке, а также предупредила, что рассмотрит "ряд вариантов дальнейшего подхода к индонезийскому рынку", если к ноябрю не станет очевиден "достаточный прогресс".

MSCI 15 октября сообщил, что к настоящему времени этого прогресса не наблюдается, и, несмотря на объявленные реформы, у участников рынка сохраняются серьезные опасения, в том числе подозрения в скоординированной торговле на фондовом рынке страны, а также сомнения в достаточности надзора.

"В связи с этим MSCI считает, что сохранение за Индонезией статуса развивающегося рынка более не оправдано, и начинает консультации для перевода страны в категорию отдельных рынков", - говорится в сообщении.

Индексный провайдер намерен изменить статус индонезийского рынка, если в ходе консультаций не появится убедительных свидетельств существенных улучшений в его функционировании.

MSCI Индонезия Jakarta Composite
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