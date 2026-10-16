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Aurus начинает продажи рестайлингового флагманского седана Senat

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Производитель российских люксовых автомобилей Aurus (ООО "Аурус") представил рестайлинговую версию флагманского седана Senat, объявив о старте предзаказов.

Спецпоказ обновленного Aurus Senat состоялся в пятницу на ВДНХ в Музее Гаража особого назначения (ГОН).

"Сегодня мы открываем предварительные заказы на обновленный Aurus Senat. Уверены, что автомобиль высоко оценят как действующие владельцы Aurus, так и новые клиенты, которым близки наши ценности", - сказал на спецпоказе коммерческий директор Aurus Артем Юсупов.

Модернизированная версия седана получила некоторые изменения в экстерьере и интерьере. При этом классическая архитектура кузова сохранилась, а силуэт был дополнен рядом элементов: матричные LED-фары получили L-образный росчерк дневных ходовых огней и адаптивную настройку, а фонари – светодиоды.

Геометрия решетки радиатора и алюминиевого капота несколько изменились. В частности, вертикальные ламели радиаторной решетки стали разделены более широкими промежутками.

Новый дизайн получили литые диски автомобиля. Предложены четыре варианта их исполнения.

Для обновленного Aurus Senat разработан новый интерфейс мультимедийной системы с крупным сенсорным экраном и голосовым помощником. Также в числе новых решений: цифровое зеркало заднего вида, системы ночного видения, кругового обзора и контроля усталости водителя.

Место механического селектора трансмиссии занял электронный, блоки управления сиденьями перенесены на дверные панели, а в заднем подлокотнике появился сенсорный экран управления климатом, аудиосистемой и положением кресел.

Aurus Senat оснащается гибридной установкой на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 л и мощностью 598 л. с., который работает в паре с электромашиной мощностью 62 л. с. и девятиступенчатой автоматической трансмиссией отечественного производства.

Все модели автомобилей Aurus разработаны в инжиниринговом центре ФГУП "НАМИ" на базе Единой модульной платформы (ЕМП), которая обеспечивает технологическое единство всей линейки автомобилей Aurus. Спецверсии автомобилей бренда выпускаются на мощностях НАМИ. Мелкосерийное производство Aurus с 2021 года также осуществляется и на площадке в Елабуге рядом с мощностями группы "Соллерс".

Коммерческий директор Aurus Артем Юсупов на спецпоказе сообщил, что цена обновленного седана будет стартовать от 48,5 млн руб., конечная цена для покупателей в среднем составит 51-52 млн руб.

Объем производства Aurus и планы их продаж Юсупов не раскрыл.

"Мы никогда не рассказываем о том, сколько производим и сколько продаем – это уже такой традиционный штрих, характерный для Aurus. Но в целом всегда повторяем один и тот же ответ: мы говорим о десятках, о сотнях автомобилей. Как вы знаете, до начала специальной военной операции Rolls-Royce (в 2021 г. - ИФ) продал в России, в пике, если не ошибаюсь, 314 автомобилей", - сказал коммерческий директор Aurus.

Aurus ООО "Аурус"
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