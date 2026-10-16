"Ростелеком" и Петербургская биржа проработают проекты по развитию ИТ и цифровой инфраструктуры

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и АО "Петербургская Биржа" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены проработать совместные проекты в областях развития цифровой инфраструктуры, информационных технологий, кибербезопасности, разработки технологических продуктов для оборота цифровых финансовых активов, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Среди перспективных направлений сотрудничества сторон - разработка, внедрение и продвижение отечественных цифровых продуктов, включая облачные ресурсы и программно-аппаратные комплексы. Стороны рассчитывают, что совместные цифровые решения по интеграции биржевых данных и инфраструктуры, как важного источника рыночной информации, в государственные информационные системы и системы управления ресурсами (ERP) компаний помогут как госорганам, так и бизнесу принимать обоснованные решения.

"Мы готовы совместно с партнерами искать новые возможности для технологического развития: модернизации ИТ-ландшафта с опорой на отечественные разработки, построения современных платформ управления и обработки данных, автоматизации сквозных бизнес-процессов, внедрения ИИ-инструментов для поддержки принятия решений. Мы уверены, что коллеги уделяют этим направлениям самое серьезное внимание, вместе с тем независимый экспертный взгляд способен найти дополнительные возможности повышения эффективности", - заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По его словам, отдельный потенциал стороны видят в развитии совместных бизнес-инициатив. "У компании и биржи пересекающаяся клиентская база, что создает возможности для формирования новых цифровых сервисов и технологических решений в интересах компаний разных отраслей", - сказал Осеевский.

"Петербургская биржа исторически работает на ключевых товарных рынках, обеспечивая прозрачное ценообразование и справедливые механизмы торгов. Развивая закупочные сервисы и выходя за рамки традиционных товарных позиций, мы закономерно приходим к партнерству с лидером телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Убежден, что синергия биржевых технологий с инфраструктурой и технологиями "Ростелекома" создаст новый стандарт работы с цифровыми сервисами", - сказал глава биржи Игорь Артемьев.