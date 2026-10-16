Россия за 8 месяцев увеличила выручку от экспорта рыбы в Евросоюз на 3%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия за 8 месяцев 2026 года экспортировала в Евросоюз рыбы на $596 млн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз со ссылкой на данные Eurostat.

В натуральном выражении экспорт составил 130 тысяч тонн, но динамика в сообщении не раскрывается.

Поставки мороженого филе минтая увеличились на 14%, до 93 тысяч тонн, и почти в 1,5 раза, до $329 млн. Союз отметил, что к 11 октября отечественное производство филе минтая в море на судах выросло на 1% (в годовом выражении) и составило 87 тысяч тонн.

При этом экспорт в ЕС филе минтая из США, напротив, сократился: на 16%, до 57 тысяч тонн, и на 9%, до $229 млн.

Россия укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе минтая на рынок ЕС, нарастив свою долю (в весе) с 46% за 8 месяцев 2025 года до 53% за аналогичный период этого года, отметил Рыбный союз.

Экспорт мороженой трески из России в ЕС за 8 месяцев составил 6,7 тысячи тонн на $63 млн, мороженого филе трески - 7,1 тысячи тонн на $88 млн.

Средняя экспортная цена на российскую мороженую треску (при поставках в ЕС) выросла (январь-август 2026 года к январю-августу 2025 года) на 38%, на филе - на 35%. Это связано в том числе с решением Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству сократить общедопустимый улов атлантической трески в Баренцевом море на 2026 год на 16% к 2025 году - до 285 тысяч тонн (квота России - 136 тысяч тонн).

Кроме того, Россия в январе-августе экспортировала в ЕС 6,6 тысячи тонн мороженого сурими на $15 млн, а также 5 тысяч тонн мороженой сельди на $6,3 млн.