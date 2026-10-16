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Минэнерго РФ намерено сохранить биржевую торговлю топливом

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ считает необходимым сохранить биржевые торги топливом, несмотря на то, что сейчас акцент сделан на то, чтобы создавать условия для прямых договоров с конечными потребителями, заявил в ходе РЭН директор департамента нефтегазового комплекса Антон Рубцов.

"Мы смотрим на то, чтобы на биржу максимально выходили конечные покупатели и брокеры, для того чтобы минимизировать или вообще исключить вторичные неконтролируемые перепродажи. Важно создание условий для прямых договоров между конечными потребителями - это и северный завоз, и все сельхозтоваропроизводители, и независимая розница. При этом роль биржи должна остаться, потому что именно она формирует рыночное ценообразование", - подчеркнул он.

Если "говорить о каком-то госплане", шутливо заметил Рубцов, "сейчас у правительства огромные прорывы в части цифровизации, и сегодня по поручению председателя правительства мы сформировали dashboard - мы собираем сейчас информацию по каждой АЗС".

"Не все пока отчитываются, потому что нет детализации, пока нормативной обязанности этого нет. Но уже сегодня выборка, которую мы собираем по АЗС - как вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), так и независимых - по всем регионам. Это позволяет нам делать выводы и делать ту аналитику, которая позволяет на уровне штаба у Александра Новака принимать взвешенные решения. Надо думать о том, что в будущем надо выходить на автоматизацию сбора такой информации, потому что - я не буду называть это схемой размещения объектов АЗС - но мы сегодня, наверное, идем к какой-то программе понимания распределения, понимания конкретных АЗС", - сказал он.

По его словам, сегодня на региональных штабах у губернаторов вопросу снабжения топливом уделяется отдельная большая роль."И эта работа точно приведет к серьезным изменениям подходов к снабжению. Сегодня регионы гораздо лучше понимают, где у них удаленные муниципальные образования, где нужно снабжать население, социально-значимые объекты. И там это могут сделать только независимые сети, потому что там нет сети АЗС ВИНК. И значит, в нашем понимании, такие объекты должны получать топливо в приоритетном режиме и в достаточном количестве", - считает Рубцов.

Изменение биржевых торгов нефтепродуктами стало одной из мер по стабилизации топливного рынка страны. Так, правительство РФ продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до 31 декабря 2026 года. В то же время при действующем нормативе реализации бензина в размере 10% до 8% объема может быть зачтено за счет подтвержденных адресных поставок, при этом не менее 2% сохраняется в качестве обязательного объема свободной реализации на биржевых торгах.

Для дизельного топлива при нормативе 16% до 13% может быть исполнено посредством адресных поставок, а не менее 3% по-прежнему подлежит обязательной реализации на открытых биржевых торгах. Перечни потребителей формируются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Также Петербургская биржа внедрила механизм поставки бензина только конечным потребителям и сформулировала понятие конечных потребителей. Механизм продажи "конечникам" доступен только через ОТП РЖД.

Минэнерго РФ
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