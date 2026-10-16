"Деловая Россия" предложила ускорить вступление в силу новых правил о добанкротной санации бизнеса

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Деловая Россия" предлагает перенести с 27 июля на 1 января 2027 года вступление в силу закона о создании нового механизма добанкротной санации должников, смягчить условия для доступа к нему.

Летом 2026 года был принят закон о масштабной реформе института банкротства (253-ФЗ), большая часть норм должна вступить в силу с 27 июля 2027 года. Этот закон расширяет спектр реабилитационных механизмов, применяемых как до начала процедуры банкротства, так и в ее рамках. В частности, вводится механизм адресной внесудебной и комплексной судебной санации. Адресная позволяет заключать соглашения о санации как с одним, так и с несколькими лицами, а комплексное соглашение о санации утверждается судом и может распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с ним. Однако воспользоваться последней смогут исключительно крупные должники с балансовой стоимостью активов от 1 млрд рублей.

"Наши предложения касаются ускорения вступления в силу закона о банкротстве и параллельного сокращения планки для возможности реабилитации предприятий не только с 1 млрд рублей, а с 500 млн и меньше. Банкротство как процедура, санация, должно реабилитировать компанию, которая попала в сложную ситуацию, а не уничтожать ее предпринимательскую инициативу, ее лидеров, по возможности", - рассказал в интервью "Бизнес ФМ" глава "Деловой России" Алексей Репик о предложениях, которые не вошли в публичную дискуссию на форуме "Деловой России", но будут направлены президенту.

По его словам, распространить закон на компании с активами от 500 млн рублей важно, потому принимается во внимание балансовая стоимость. "Например, компания была дорогой, она уже амортизировалась, все заводы стоят, а балансовая стоимость по бухгалтерской отчетности уже меньше миллиарда. Или у компании 15 заводов, но каждый из них – отдельное юрлицо, и каждый по 900 млн. Тоже не подпадает под действие закона", - сказал Репик.