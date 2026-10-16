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"Росатом" договорился о поставке плавучих энергоблоков в Индонезию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" договорилась с Индонезией о поставке в страну двух плавучих энергоблоков на 200 МВт, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания. Это первый экспортный проект по поставке плавучих блоков.

Соглашение было заключено между "Росатомом" и индонезийской PT Pembangkit Listrik Nuklir. Предполагается, что блоки будут снабжать потребителей на востоке страны - север острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. Речь идет о поставке страну двух плавучих блоков ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт с использованием реакторных установок семейства РИТМ.

Поставки электроэнергии могут начаться через пять лет после вступления в силу основных условий контракта.

Стороны договорились о реализации проекта на коммерческой основе в формате B2B с использованием частных инвестиций, без средств бюджета Индонезии.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах РЭН сказал журналистам, что "Росатом" обсуждает поставки плавучих энергоблоков с рядом африканских стран поставки плавучих энергоблоков, в том числе ими интересуется Египет. Кроме того, "активные разговоры" идут со странами Юго-Восточной Азии.

"Мы ведем такие разговоры с рядом африканских стран. И в некоторых странах, где мы уже присутствуем и активно развиваемся, тоже прорабатываем такие проекты, - отметил он. - Например, Египет, сразу скажу, прямо заинтересован. Во-первых, максимальная локализация судостроительной компетенции, во-вторых, почувствовав вкус к атомной энергетике, расширить наше сотрудничество и на малые атомные станции".

Комментируя соглашение с Индонезией, Лихачев сказал: "Минимум два энергоблока, значит четыре еще реактора российского дизайна в ближайшие месяцы мы закладываем".

"Соглашение нас абсолютно устраивает как по цене и объему, так и по срокам. Оно заключено на срок всего жизненного цикла станции", - сказал топ-менеджер, пояснив, что речь идет о 60 годах, но он уверен, что этот срок будет увеличен.

"Мы вышли на юридически значимые коммерческие договоренности, и, образно говоря, "в пути" аванс денег в наш адрес. И мы в этом году приступаем к созданию энергофлота в интересах Индонезии", - сказал он позднее ИС "Вести".

По его словам, договоренности предусматривают, что "Росатом" сохранит право собственности на плавучие установки, а предметом договора является именно покупка электроэнергии с борта станции на весь ее жизненный цикл (60 лет).

АО "Русатом Оверсиз Инк" еще в 2015 году подписывало с Национальным агентством по атомной энергии Республики Индонезия меморандум по проектам строительства АЭС большой мощности и плавучих АЭС. А до того стороны подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области использования атомной энергетики в мирных целях.

Алексей Лихачев Египет Индонезия Росатом Русатом Оверсиз
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