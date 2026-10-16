Глава Минэнерго Турции обсудил с главой "НОВАТЭКа" сотрудничество в сфере СПГ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар "на полях" РЭН встретился с главой "НОВАТЭКа" Леонидом Михельсоном и обсудил возможности сотрудничества в сфере СПГ, процессы поставок, а также ситуацию на мировом энергетическом рынке, сообщил министр в своих соцсетях.

"Мы продолжим предпринимать стратегические шаги, которые будут способствовать диверсификации энергетики нашей страны и укреплению надежности поставок энергоносителей", - говорится в сообщении.