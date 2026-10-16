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"Совет рынка" встревожен постепенной деградацией платежной дисциплины на энергорынке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Платежная дисциплина на российском энергорынке медленно снижается, в том числе со стороны крупных потребителей, это тревожит его участников, заявил на РЭН-2026 глава "Совета рынка" Максим Быстров.

"Мы сейчас сталкиваемся с очень неприятной историей в нашей конкретной деятельности (мы отвечаем за платежи на оптовом рынке). У нас есть неплательщики. И мы потихонечку деградируем с точки зрения платежной дисциплины - на одну десятую процента, на полпроцента... Нас это сильно пугает, мы ребята не пугливые, но вот это конкретно нас пугает. Это серьезная история, это прямо звоночки уже начинаются", - сказал он.

Он не стал называть конкретные компании, но отметил, что это предприятия в том числе из цветной и черной металлургии, а также добывающего сектора.

"Это очень неприятная история. Энергетикам тоже надо об этом думать, потому что высокая цена в том числе приводит к неплатежам", - отметил глава "Совета рынка".

По его словам, финансовые проблемы сейчас есть как у отдельных потребителей, так и у некоторых генерирующих компаний, и от банкротства их спасает только масштаб бизнеса.

"Я не буду называть конкретные компании, но мы видим же, в силу своей вовлеченности, что у нас есть, например, потребители с долг/EBITDA 6х. Ну это вообще безумие просто какое-то. У нас есть генераторы с долгом/EBITDA больше 6х. Это тоже уже фактически дефолтный уровень. Они слишком большие, чтобы падать, и держатся только поэтому. Если бы была другая ситуации, они бы давно уже перестали существовать", - сказал Быстров.

Максим Быстров Совет рынка
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