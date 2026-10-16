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Новак заявил о готовности РФ обеспечивать баланс на глобальных энергетических рынках

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Географическое положение России и наличие у нее большого объема углеводородов позволяет стране занять значимую роль в обеспечении баланса на глобальных энергетических рынках, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Наша страна, Россия, всегда была надежным поставщиком энергетических ресурсов, как в Западную Европу, где выстраивались долгосрочные инфраструктурные проекты, начиная с 1960-х годов по поставкам нефти и газа, так и сегодня мы являемся надежными поставщиками на мировые рынки, в том числе на основе долгосрочных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи мы готовы обеспечивать балансировку энергетических рынков, сохранять нашу роль в обеспечении энергетической безопасности на партнерских долгосрочных отношениях", - сказал Новак в ходе пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2026)

Он отметил, что в настоящее время главный фактор роста цен на энергоносители - отсутствие физического объема предложения, сопоставимого со спросом, из-за ограниченного судоходства в Ормузском проливе.

"В моменте такая большая часть, около 10 млн баррелей нефти (в сутки - ИФ), может уйти с рынка и существенно повлиять на изменения как транспортных потоков, так и издержек в экономиках стран, являющихся не только экспортерами, но и потребителями. Сегодня главный фактор - это надежность, наличие физического доступа по всей цепочке от производства, переработки и доставки к конечному потребителю", - сказал вице-премьер, подчеркнув, что России по силе эта роль.

Александр Новак
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