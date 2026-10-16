Рынок акций РФ в пятницу превысил 2426 пунктов по индексу МосБиржи

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации вокруг украинского конфликта, а также на фоне ожиданий экспорта российского дизеля в США и подорожавшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent превысил $107 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2426 пунктов, обновив максимум закрытия за 4 месяца (с 18 июня).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2426,09 пункта (+1,65%), индекс РТС - 914,0 пункта (+1,8%). Из индексных бумаг лидерами роста на МосБирже выступили акции "Полюса" (+6%), "ВК" (+4,1%), "НОВАТЭКа" (+4%), "Интер РАО" (+3,7%), "ФосАгро" (+3,5%), ПАО "Группа Позитив" (+3,4%), МКБ (+3,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 октября, составил 83,6177 руб. (-14,23 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,5-6,1% на фоне снижения курса доллара от ЦБ на 1,29 рубля.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что конфликт на Украине можно будет разрешить, однако уже без Зеленского. "Думаю, что они в итоге найдут, в том или ином виде, решение. Но это будет без него, так как он не хочет урегулирования", - сказал он в интервью Newsmax.

Комментируя слова журналиста о том, что Трамп безрезультатно просил Зеленского не бить по российским НПЗ, американский президент подчеркнул, что с украинским президентом "нам сложно иметь дело". "Он лишь говорит, что хочет найти мирное решение, но на самом деле - это лишь слова. Я не могу назвать себя большим фанатом Зеленского", - добавил президент США. По его мнению, при Зеленском "они разрушили собственную страну".

Также Трамп вновь обвинил президента Украины в том, что ударами по НПЗ в России он провоцирует рост цен на нефть. "Они бьют по нефтеперерабатывающим заводам. Все, что Зеленский делает, поднимает цены на нефть все выше", - заявил Трамп в интервью Newsmax. По его словам, странам мира необходимо топливо, а Зеленский "не делает добрую услугу всему миру".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в пятницу на пленарной сессии РЭН-2026, что Минфин США обратился к фонду с просьбой посодействовать в реализации российско-американской "дизельной сделки", в том числе с точки зрения проведения платежей. "Российский фонд прямых инвестиций будет задействован именно по просьбе министерства финансов Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Подорожали в пятницу также акции "Северстали" (+2,9%), "Газпрома" (+2,8%), "Аэрофлота" (+2,6%), "АЛРОСА" (+2,3%), "ММК" (+2%), "Роснефти" (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), Сбербанка (+1,6% и +1,6% "префы"), АФК "Система" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,4%), "ИКС 5" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,2% "префы"), "Норникеля" (+1,1%), "Русала" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Хэдхантера" (+0,7%), "Татнефти" (+0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) министерства финансов США продлило до 24 апреля 2027 года лицензии на проведение транзакций с зарубежными автозаправочными станциями LUKOIL International GmbH (владеет зарубежными активами "ЛУКОЙЛа"), а также с болгарскими активами компании, говорится в опубликованных документах. Лицензии заканчивались 29 октября 2026 года. Документ, который разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH, пока действует до 22 октября, его продлевали ежемесячно.

Комментарии аналитиков

По оценке эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Мамонтова, нефть остается высокой на фоне ожиданий новой эскалации на Ближнем Востоке. Цена нефти игнорирует анонсы стран-участниц МЭА о намерении высвободить нефть и дизель на рынок из своих запасов. Обновленная структура указывает на потерю контроля продавцами: пока нет слома поддержки $104,91 за баррель Brent, контроль на стороне покупателей. Текущее движение формирует потенциал роста в область $109,1-109,6 за баррель, полагает эксперт.

США рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизтоплива, все процедуры займут 2-3 недели. Минэнерго РФ при этом прорабатывает вопрос о запрете экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГ) с учетом текущей ситуации на рынке. Правительство, по заявлениям вице-премьера РФ Александра Новака, обсуждает вопрос продажи на бирже топлива низкого экологического класса, отметил эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, настроения рынка акций изменились в лучшую сторону благодаря переменчивой геополитике, а также хорошим отраслевым и корпоративным новостям - от дивидендов до роста цен на металлы и энергоресурсы. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев обнадежил рынок заявлениями о том, что "дизельная сделка" - это всего лишь один из многих проектов экономического сотрудничества России и США, а среди обсуждаемых проектов - сотрудничество в области СПГ в Арктике (скорее всего, речь шла о потенциальном интересе американских инвесторов к проекту "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ 2").

"По-видимому, на российском фондовом рынке сложился неформальный консенсус: зачем нужен визит Уиткоффа и Кушнера, когда есть Дмитриев? Видимо, на этом консенсусе некоторые инвесторы уже начали активные покупки даже акций "второго эшелона", - считает аналитик.

Дополнительный позитивный фон рынку создает и некоторое разочарование президента США Трампа в президенте Украины из-за отказов последнего прекратить удары по российским НПЗ и искусственно создавать дефицит топлива в мире. Это может означать потенциальное ослабление военной поддержки Украины со стороны США и, соответственно, пусть пока небольшие, но все-таки шаги Вашингтона к миру в этой стране. При этом президент Зеленский заявил во время визита на саммит Евросоюза в Брюсселе, что в ЕС обсуждается возможность участия Европы в переговорах с Украиной и Россией по вопросу мирного урегулирования, что тоже добавило рынку позитива, полагает Мильчакова.

"Предполагаем, что в понедельник индекс МосБиржи опять покажет динамику в интервале 2350-2450 пунктов", - заключила представитель Freedom Global.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, позитивным геополитическим сигналом, который придал рынку акций импульс к росту, стал телефонный разговор президентов России и США 9 октября и последовавшая за ним новость о выводе из-под санкций российского дизеля. При этом рост подогревают высокие цены на нефть на фоне глубокого дефицита из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку окажет выплата промежуточных дивидендов от ряда компаний нефтегазового сектора. Негативом для рынка с прошлой недели стали удары БПЛА по дата-инфраструктуре. Атаки способствовали существенной просадке в акциях "Яндекса", которая на сегодняшний день отыграна лишь частично.

На следующей неделе совет директоров Банка России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%, оставит нейтральный (ненаправленный) сигнал, но ужесточит риторику. Из макроэкономической статистики в фокусе внимания будут инфляционные ожидания населения (21 октября), справка Росстата об оценке индекса потребительских цен с 13 по 19 октября 2026 года, данные о денежных агрегатах в сентябре от ЦБ, напомнил Алексеев.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе рынок акций будет ждать геополитических сигналов, в частности, о санкционной позиции США в отношении нефтегазового сектора РФ, которая в последнее время смягчилась. Позитивные сигналы в этом отношении наряду с более высокими ценами на энергоресурсы могут поднять индексы Мосбиржи и РТС к новым пикам с лета этого года и привести к тестированию сопротивлений 2510 пунктов и 940 пунктов соответственно. Отсутствие обнадеживающих новостей, в то же время, может ухудшить настроения на рынке с важными краткосрочными поддержками у 2335 пунктов и 875 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

От ЦБ РФ на заседании в следующую пятницу, 23 октября, не ждут сюрпризов: скорее всего, регулятор в текущих неопределенных условиях и при высоком инфляционном давлении либо сохранит ключевую ставку на уровне 14%, либо пойдет на её символическое снижение на 25 базисных пунктов. Чем мягче будет тон ЦБ РФ, тем лучше для акций, считает аналитик.

Финансовую отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО на следующей неделе опубликует "Северсталь", операционные результаты представят "Европлан" и "Глоракс". Совет директоров "Газпрома" рассмотрит поправки в бюджет и инвестпрограмму на 2026 год, акционеры "Акрона" - дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет, а "ТГК-1" - допэмиссию по закрытой подписке. Мосбиржа остановит торги акциями ПАО "Группа компаний ПИК" после делистинга, напомнила Кожухова.

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций, подросла Европа (индексы FTSE, DAX прибавляют 0,3-1%, CAC 40 просел менее чем на 0,1%), но минусуют США (индексы S&P 500 и Nasdaq к 19:00 просели на 0,6-1,7%, Dow не изменился).

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены продолжили рост и завершают неделю в плюсе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:00 составила $107,39 за баррель (+1,4% и -0,1% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $99,1 за баррель (+1,2% и +3% накануне).

Уровень угрозы безопасности для судоходства в Ормузском проливе находится на критической отметке, заявило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO). По его данным, 11 и 13 октября атакам здесь подверглись четыре танкера и четыре контейнеровоза, включая судно GFS Pride, которое загорелось и затонуло в среду.

Тем не менее, за прошедшие 24 часа через Ормузский пролив прошли более 40 судов, пишет Trading Economics.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, падает на 0,4%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Негативным фактором для рынка нефти выступают новости о том, что страны Международного энергетического агентства (МЭА) ускорят высвобождение ранее обещанных 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических резервов и в ближайшее время высвободят 20 млн баррелей дизельного топлива.

Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций в отношении некоторых танкеров с иранской, российской и венесуэльской нефтью.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 73,85 млрд рублей (из них 13,36 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,37 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 6,35 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).