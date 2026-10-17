Правительство на год перенесло сроки модернизации НПЗ для получения обратного акциза

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ перенесло на год - с 1 июля 2026 года на 1 июля 2027 года - сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов в рамках соглашений с Минэнерго, которые подписаны с нефтяными компаниями для получения обратного нефтяного акциза. Изменения в соответствующее постановление правительства опубликованы на правовом портале.

При этом уточняется, что на перенос сроков могут претендовать компании, суммарно инвестировавшие в модернизацию НПЗ не менее 100 млрд рублей (ранее это была сумма в 60 млрд рублей).

Кроме того, изменения расширяют возможности расчета объемов производства бензина для получения обратного акциза: вместо обозначенного ранее топлива экологического класса "Евро-5" теперь обозначено топливо, обращение которого разрешено на территории России.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что власти прорабатывают решения по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас по объективным причинам не укладываются в график соглашений по модернизации.

Как сообщалось, 2018 году был введен механизм "обратного акциза на нефтяное сырье", который стимулирует компании к дальнейшей модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, изначально запущенной еще в 2011 году. Начиная с 2019 года, появилось два типа контрактов: соглашения о модернизации и инвестиционные соглашения.

В 2019 году Минэнерго России заключило 11 соглашений о модернизации НПЗ, два из которых в дальнейшем были расторгнуты. Соглашения давали право на возврат акциза на нефтяное сырье при выполнении одного из двух условий: производство бензина класса 5 в объеме не менее 10% от объема переработки или инвестирование с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года не менее 60 млрд руб.

В 2021 году были подписаны инвестиционные соглашения, которые давали право на инвестиционную надбавку к обратному акцизу в размере 30% (Кинв) за вычетом регионального коэффициента (Крег) также при выполнении соглашений, предполагающих инвестирование определенной суммы в модернизацию НПЗ.

Сроки соглашений уже неоднократно продлевались.