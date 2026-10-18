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Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

За 9 мес. поставлено 12 млн т

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы не снижаются в преддверии вступления в силу эмбарго на его импорт: за девять месяцев текущего года из РФ поставлено 12 млн тонн - даже выше, чем годом ранее, сообщил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

"За 9 месяцев поставлено в Европу 12 млн тонн СПГ. Это даже больше, чем в прошлом году. Такое впечатление, что наши европейские партнеры хотят быстрее заполнить, больше купить до 1 января", - сказал Новак.

Новак считает, что в текущих условиях мирового рынка Европе будет нечем покрыть дефицит газа.

"Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что текущая доля российского СПГ на европейском рынке составляет около 20%.

Как сообщалось, в апреле вступил в силу запрет Евросоюза на импорт, покупку и передачу российского сжиженного природного газа (СПГ) по контрактам, заключенным сроком до одного года, с 1 января 2027 года будет запрещен его импорт по долгосрочным контрактам.

Александр Новак
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