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В Думе поддерживают Счетную палату насчет повышения налоговой ставки при добыче золота

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме считают обоснованными предложения Счетной палаты РФ в части повышения налоговой ставки при добыче золота при введении налога на сверхдоходы и перехода от разовых сборов к системному налогообложению, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Считаем, этот вопрос требует дополнительного изучения, но уже сейчас, исходя из анализа Счетной палаты, видим обоснованность данного предложения", - процитировали в понедельник в пресс-службе слова Володина.

Он отметил, что "свои социальные обязательства перед гражданами государство выполняет в полном объеме, но при этом важно, чтобы меры поддержки расширялись; для этого необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счет справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча".

В заключении СП РФ на проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 гг. контрольный орган отмечает необходимость такого увеличения устойчивым многолетним восходящим трендом мировой цены на золото и необходимостью обеспечения справедливого распределения между государством и недропользователями дополнительных доходов.

Также, по словам Володина, стоит рассмотреть предложение Счетной палаты о расширении перечня продуктов, которые не подпадают под льготную ставку НДС в 10%. В него могут войти устрицы и другие подобные деликатесы. "Мы это предлагали ранее. Надо принимать решение, это не детское питание", - напомнил председатель Госдумы.

Госдума Вячеслав Володин Счетная палата золото
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