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Рост ВВП Китая в III квартале ускорился до 4,5%, сильнее ожиданий

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ВВП Китая в третьем квартале 2026 года увеличился на 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Рост ускорился по сравнению со вторым кварталом, когда он составил 4,3% и был минимальным с 2022 года.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения ВВП в минувшем квартале на 4,4%.

Рост ВВП КНР в июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев составил 1,2% (прогноз - 1,1%) против 0,9% в апреле-июне.

В январе-сентябре объем экономики вырос на 4,6% в годовом сравнении и составил 107,1 трлн юаней (около $16 трлн).

Целевой показатель правительства КНР для темпов роста ВВП на этот год составляет 4,5-5%.

Располагаемые доходы населения Китая в расчете на душу населения за девять месяцев выросли на 5,3% г/г - до 34,23 тыс. юаней ($5,1 тыс.), по данным ГСУ. С учетом инфляции они повысились на 4,4%.

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