Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник растет после известий, что президент США Дональд Трамп временно поставил на паузу введение закона об "адских" антироссийских санкциях, а также на ожиданиях начала поставок российского дизельного топлива в США и на международные рынки; также фактором поддержки выступает дорогая нефть (декабрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $107,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,8%.

К 9:01 индекс МосБиржи составил 2446,19 пункта (+0,8%), индекс РТС - 921,58 пункта (+0,8%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Газпрома" (+3,4%), "АЛРОСА" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), АФК "Система" (+2,1%), "ИКС 5" (+2%), при этом снизились после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие бумаги MDMG (-3,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 октября, составляет 83,6177 руб. (-14,23 копейки).

Также подорожали акции "Московской биржи" (+1,4%), МКПАО "Озон" (+1,3%), "Полюса" (+1,2%), "Русала" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (-0,7%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%).

Издание The New York Times (NYT) сообщило со ссылкой на источники, что новое мирное предложение администрации президента США об урегулировании конфликта на Украине предполагает возобновление Европой закупок российского газа в больших объемах. В частности, США предложили "Украине (...) рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу", пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, данную идею представителям Киева и Брюсселя озвучили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Также издание пишет, что администрация Трампа рассматривает и вопрос возобновления работы "подводного трубопровода". Источник NYT оценил этот вопрос как "низко висящий фрукт" в случае заключения мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о решении пока не вводить ряд масштабных санкций, предусмотренных подписанным им ранее этой осенью "законом Грэма" (так называемые "адские санкции" - ИФ), сообщил в ночь на субботу Белый дом. "Я принял решение приостановить реализацию подобных санкций и пошлин, предусмотренных "законом Грэма", - говорится в указе Трампа, текст которого опубликовала его администрация.

Согласно закону, президент США был обязан до 18 октября ввести ограничительные меры, но при этом имел возможность поставить их на паузу, если это отвечает американским национальным интересам.

Поэтому подписанный Трампом указ, с одной стороны, предусматривает введение таких мер, как пошлины в 100% в отношении пяти ведущих покупателей нефти и газа из РФ, если они продолжат закупку после 18 октября. Также указ вводит пошлины в 500% на импорт из России. С другой стороны, указ Трампа немедленно ставит все эти меры на паузу.

Американские СМИ поясняют, что на практике это означает, что Трамп сохраняет за собой возможность вернуться к имплементации этих мер в будущем, если посчитает их необходимыми. В сообщениях СМИ также говорится, что те санкции, которые США ввели против РФ до "закона Грэма", остаются в силе. В самом указе подчеркивается, что "заморозка" мер из "закона Грэма" - бессрочная, но у главы государства есть возможность в любой момент пересмотреть позицию.

В свою очередь, агентство Bloomberg указывает, что решение Трампа не вводить пошлины позволит ему избежать конфликтных ситуаций с такими покупателями российских энергоресурсов, как Китай, Индия, Турция. Кроме того, Трамп сможет беспрепятственно продолжить сотрудничество с Россией по насыщению мировых рынков дизельным топливом.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в интервью ИС "Вести" по итогам состоявшегося в Москве форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2026), что Минэнерго США и России ведут проработку контрактов на поставку российского дизельного топлива в США, после заключения контрактов дизель начнет поступать в Штаты в течение 15-20 дней. Если говорить о мировых рынках других, более близких стран, то в более короткие сроки, сказал вице-премьер.

Новак также отметил, что на внутреннем рынке дефицит бензина сохраняется в пределах 5%, власти и нефтяные компании прикладывают усилия для его покрытия за счет наращивания собственного производства и импорта из других стран. На нефтяном рынке дефицит сырья сейчас оценивается в 4-6 млн баррелей в сутки, однако даже те страны, которые имеют возможности для экспорта и квоты, если говорить о странах ОПЕК+, не могут покрыть эту разницу - нужно урегулировать конфликты, считает министр. Новак напомнил, что РФ готова наращивать поставки с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц (в случае работоспособности российских НПЗ).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Россия делает вывод о незаинтересованности Владимира Зеленского в переговорах по украинскому урегулированию. "Многократно, даже когда достигалось, - в целом ряде случаев по предложению президента США, - понимание между Москвой и Киевом о том, что давайте двигаться вперед, есть какие-то понимания о возобновлении переговоров, на следующий день после появления таких оптимистичных ожиданий Украина обязательно вытворяла что-нибудь совершенно неприемлемое и отвратительное, по большому счету, прежде всего удары по гражданским целям. У нас только один вывод: не хочет Зеленский переговоров, он уже не раз их срывал", - сказал Лавров журналистам.

По его словам, очевидно, что Зеленскому не хочется даже продвигаться к договоренностям. "Видимо, потому что он понимает, что любая договоренность, которая будет приемлема для России, для Соединенных Штатов, будет означать конец его режима и его персонально", - добавил министр.

В США в прошлую пятницу индексы акций снизились на 0,3-2,1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости.

Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с апреля, сообщила в пятницу Федеральная резервная система (ФРС). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным Trading Economics.

Давление на рынок в пятницу оказал сброс акций чипмейкеров, продолжающийся уже восемь сессий подряд - максимум со времен финансового кризиса 2008 года.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-1,4% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки.

ВВП Китая в III квартале 2026 года увеличился на 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост ускорился по сравнению со вторым кварталом, когда он составил 4,3% и был минимальным с 2022 года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения ВВП в минувшем квартале на 4,4%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз на ожиданиях увеличения поставок российского топлива на мировой рынок после принятого Трампом решения не вводить против РФ "адские санкции".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по московскому времени составила $107,64 за баррель (-2% и +3,7% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $99,85 за баррель (-1,6% и +3,5% в пятницу).

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Трампа тем, что президент должен разобраться с возможными экономическими последствиями подобных мер.

В пятницу цена нефти Brent поднималась до отметки в $110 за баррель впервые с мая на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и новых угроз безопасности судоходства в регионе.

Согласно данным Kpler, опубликованным в пятницу, участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе привели к резкому сокращению объема транспортировки нефти из стран Персидского залива. Среднесуточный показатель поставок за семь дней снизился до 8,5 млн баррелей по сравнению с 20 млн баррелей неделей ранее.