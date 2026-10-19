Госучреждения и госкомпании за 8 месяцев закупили зерна и масличных на 10,7 млрд руб.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госучреждения и госкомпании РФ за 8 месяцев 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ закупили зерновых, зернобобовых и масличных культур на сумму свыше 10,7 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" эксперты электронной торговой площадки РТС-Тендер (входит в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС) по итогам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Эксперты пояснили, что речь идет о закупках продукции по единому коду "Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур" ОКПД 2.

По их словам, показатель закупок за 8 месяцев этого года несколько ниже, чем за аналогичный период прошлого года (11,3 млрд рублей). Но с учетом нынешней ситуации на зерновом рынке РФ и планов государства увеличить закупки зерна у аграриев по итогам года объем может превысить прошлогодний показатель в 24 млрд рублей, заявили эксперты. При этом они отметили, что основные закупки зерна, как правило, приходятся на ноябрь-декабрь и составляют 25-30% годового объема.

Эксперты сообщили, что зерновые и масличные культуры в той или иной степени закупают различные организации и государственные компании. Основными же заказчиками являются профильные предприятия пищевой промышленности, аграрный сектор (в основном животноводство), комбинаты и центры снабжения, которые занимаются организацией питания для собственных и региональных нужд. Это во многом обеспечивает стабильный спрос.

Говоря о структуре закупаемой продукции, эксперты отметили, что в этом году заметно выросли закупки отдельных видов зерновых культур. В частности, за 8 месяцев 2026 года проведено почти 140 тендеров на поставку кукурузы, объем закупок составил 1,1 млрд рублей. Год назад этот показатель был на уровне 509 млн рублей. Закупки семян кунжута выросли с 521 млн рублей в январе-августе прошлого года до 988 млн за аналогичный период этого года. Больше же всего вырос спрос на семена рапса: объем госзакупок за год увеличился с 14,5 млн до 57,6 млн рублей.

Кроме того, на 65% увеличились госзакупки лущеного и нелущеного арахиса: с 342 млн до 562 млн рублей, на 25% - сушеного гороха: за 8 месяцев 2025 года его приобрели на 4,6 млрд рублей, в этом году - более чем на 5,7 млрд рублей. Число тендеров на его закупку также выросло - с 2,4 тыс. до 2,6 тыс. Повысился также спрос на сушеную фасоль: ее закупили более чем на 2 млрд рублей (1,8 млрд рублей годом ранее) и на семена подсолнечника: объем их закупок составил около 561 млн рублей (534 млн рублей), сообщили эксперты.

Основными потребителями этой продукции стали регионы Центрального федерального округа, на который пришлось 60% объема закупок (6,4 млрд рублей). "В число покупателей здесь входят и федеральные учреждения, и госкомпании, организующие централизованные поставки в региональные подразделения", - отметили эксперты.

В Северо-Западном федеральном округе заказчики закупили зерновых и масличных культур на 1 млрд рублей, в Южном - на 897 млн рублей.

Как заявил "Интерфаксу" эксперт зернового рынка Александр Корбут, хотя на общем фоне объем закупок госучреждениями и госкомпаниями невелик, а, к примеру, в прошлом году только сельхозорганизации реализовали продукции растениеводства на 1,5 трлн рублей, в любом случае это важный канал.

"Поступление денег сейчас в любых объемах будет большим плюсом для аграриев, - сказал он. - Можно сделать такое сопоставление: сообщалось, что потребность в дополнительной господдержке озимого сева в этом году оценивается в 30 млрд рублей. Если, как прогнозируют эксперты торговой площадки, объемы закупок в этом году могут превысить 24 млрд рублей, то это уже вполне сопоставимые цифры. И они создают дополнительные возможности для аграриев".

"Полагаю, что в любом случае надо исходить из простого принципа "курочка по зернышку клюет, чтобы наесться". И если этих "зернышек" будет больше, то значит будет лучше и аграриям", - заявил Корбут.