Россельхознадзор отправил в Китай документы для экспорта озимой пшеницы и ждет решения

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор по итогам состоявшихся в мае этого года переговоров с китайскими коллегами отправил все документы, необходимые для получения разрешения на поставки озимых пшеницы и ячменя из отдельных регионов РФ на рынок КНР. Рассчитывает на положительное решение.

"Мы со своей стороны все сделали (для получения разрешения на поставки - ИФ), отправили в Китай необходимые документы и ждем ответа. Если будет все благоприятно, китайские коллеги сказали, что внесут изменения и пришлют нам", - заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью изданию "Агроэксперт".

"Тогда вопрос будет урегулирован", - добавил он.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может экспортировать в Китай только яровые пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

По данным ГТУ КНР, Китай в январе-августе 2026 года импортировал из РФ пшеницы на $17,6 млн, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $2,5 млн). Закупки российского ячменя увеличились более чем в два раза, до $112,3 млн с $53,3 млн годом ранее.