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Экспортная погрузка зерна на сети РЖД выросла в сентябре в 1,8 раза до 2,8 млн т

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Экспортная погрузка зерна по сети ОАО "РЖД" выросла в сентябре 2026 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года в 1,8 раза и составила 2,8 млн тонн, сообщила компания.

Всего в прошлом месяце по сети РЖД было отправлено 3,4 млн тонн зерна, что на 14,4% выше показателя за сентябрь 2025 года.

По данным холдинга, наибольшие объемы погрузки в сентябре были зафиксированы в Волгоградской области – 261,6 тыс. тонн зерна (+40% к сентябрю 2025 г.), в Оренбургской области – 258,2 тыс. тонн (+33%) и в Саратовской области – 252,5 тыс. тонн (+44%).

Погрузка в контейнеры выросла в два раза до 356,3 тыс. тонн зерна (эквивалентно 23,7 тыс. TEU).

За девять месяцев 2026 года экспорт зерна также увеличился в 1,8 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 18,8 млн тонн. Всего в январе-сентябре на сети РЖД было погружено в вагоны и контейнеры 25,9 млн тонн зерна, что на 43,9% больше прошлогодних результатов.

РЖД
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