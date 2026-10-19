Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор SpaceX Илон Маск пообещал в 2027 году раздать всем детям США по одной акции этой компании, отметив, что "это будет первая из многих" подобных вещей. .

По данным на август, Маск владел порядка 4,8 млрд акций SpaceX. Еще около 1,6 млрд он может получить по опционам и в виде вознаграждения. Вместе с фактически принадлежащими ему бумагами это соответствует бенефициарной доле на уровне 48,4%.

На 1 июля в США насчитывалось 72 млн жителей в возрасте до 18 лет. Если раздать им по одной акции SpaceX сейчас, они получат в совокупности эквивалент примерно $10,5 млрд.

В выходные американский ИИ-стартап Anthropic объявил о передаче 5% своих акций в новый фонд, ориентированный на общественное благо, который будет действовать внутри структуры компании. Маск в ответ на пост Anthropic в X написал, что рекомендует передавать акции напрямую людям, как он сам и собирается.