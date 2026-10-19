Поиск

Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор SpaceX Илон Маск пообещал в 2027 году раздать всем детям США по одной акции этой компании, отметив, что "это будет первая из многих" подобных вещей. .

По данным на август, Маск владел порядка 4,8 млрд акций SpaceX. Еще около 1,6 млрд он может получить по опционам и в виде вознаграждения. Вместе с фактически принадлежащими ему бумагами это соответствует бенефициарной доле на уровне 48,4%.

На 1 июля в США насчитывалось 72 млн жителей в возрасте до 18 лет. Если раздать им по одной акции SpaceX сейчас, они получат в совокупности эквивалент примерно $10,5 млрд.

В выходные американский ИИ-стартап Anthropic объявил о передаче 5% своих акций в новый фонд, ориентированный на общественное благо, который будет действовать внутри структуры компании. Маск в ответ на пост Anthropic в X написал, что рекомендует передавать акции напрямую людям, как он сам и собирается.

Илон Маск SpaceX США Anthropic
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

 Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

 Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

Госсекретарь США назвал причину заключения сделки по дизтопливу с Россией

Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

 Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2426 пунктов по индексу МосБиржи

 Рынок акций РФ в пятницу превысил 2426 пунктов по индексу МосБиржи

"Совет рынка" встревожен постепенной деградацией платежной дисциплины на энергорынке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12426 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов