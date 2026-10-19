Около 100 компаний в сентябре присоединились к регистрации сделок с топливом до 60 т на бирже Петербурга

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Петербургская биржа в сентябре зарегистрировала первые внебиржевые сделки с нефтепродуктами в объеме от 1 тонны до 60 тонн, общий объем сделок составил 578,2 тыс. тонн. Порядка 100 компаний в сентябре присоединились к регистрации таких сделок на площадке, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Соответствующий реестр внебиржевых договоров с бензином, дизтопливом, сжиженными углеводородными газами (СУГ), авиатопливом, топочным мазутом ведет Петербургская биржа.

Кроме этого, с 16 сентября на площадке стала обязательной регистрация всех внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов от 1 тонны в случае, если ранее эти нефтепродукты были приобретены на биржевых торгах.

Речь идет о выполнении постановления правительства РФ №1111, согласно которому с 1 сентября 2026 года компании и индивидуальные предприниматели могут добровольно предоставлять в реестр информацию о всех заключенных внебиржевых договорах на поставку нефтепродуктов объемом от 1 тонны до 60 тонн. С 1 марта 2027 года такая норма станет обязательной.