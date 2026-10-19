В Китае в сентябре добыча нефти выросла на 2,2% г/г, газа - на 1%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре увеличил добычу нефти на 2,2% в годовом измерении, до 18,21 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

За три квартала 2026 года производство выросло на 1% и составило 164,6 млн тонн.

Объем нефтепереработки в сентябре упал на 8,4% - до 57,48 млн тонн. В январе-сентябре показатель сократился на 6,8%, составив 513,6 млн тонн.

Добыча природного газа в сентябре увеличилась на 1% и достигла 21 млрд кубометров. С начала 2026 года она повысилась на 0,9% - до 196,7 млрд кубометров.