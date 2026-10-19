Поиск

Tesla призвала акционеров переизбрать Маска в совет директоров

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla призвала акционеров на три года переизбрать в совет директоров главного исполнительного директора Илона Маска, председателя совета Робин Дэнхольм и члена совета Джеффри Брайна Страубела, следует из заявления о голосовании по доверенности (proxy statement) на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Голосование по этому вопросу состоится на годовом собрании акционеров 3 декабря.

Маск владеет порядка 20% Tesla, в том числе 207,5 млн заложенных акций. Политика компании ограничивает размер заимствований под залог его акций меньшим из $3,5 млрд и 25% стоимости бумаг.

В ноябре прошлого года акционеры автопроизводителя одобрили компенсационный пакет для Маска величиной до $1 трлн. Его вознаграждение за 2025 год составило около $158,4 млрд в виде 423,7 млн акций, говорится в proxy statement. Зарплату CEO не получает.

Tesla Илон Маск Робин Дэнхольм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются в минусе

Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

 Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

 Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

Госсекретарь США назвал причину заключения сделки по дизтопливу с Россией

Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

 Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12426 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов