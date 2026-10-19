Tesla призвала акционеров переизбрать Маска в совет директоров

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla призвала акционеров на три года переизбрать в совет директоров главного исполнительного директора Илона Маска, председателя совета Робин Дэнхольм и члена совета Джеффри Брайна Страубела, следует из заявления о голосовании по доверенности (proxy statement) на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Голосование по этому вопросу состоится на годовом собрании акционеров 3 декабря.

Маск владеет порядка 20% Tesla, в том числе 207,5 млн заложенных акций. Политика компании ограничивает размер заимствований под залог его акций меньшим из $3,5 млрд и 25% стоимости бумаг.

В ноябре прошлого года акционеры автопроизводителя одобрили компенсационный пакет для Маска величиной до $1 трлн. Его вознаграждение за 2025 год составило около $158,4 млрд в виде 423,7 млн акций, говорится в proxy statement. Зарплату CEO не получает.