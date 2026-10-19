Узбекистан и США подписали соглашения на $12 млрд

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Узбекистан подписал с американскими компаниями 54 соглашения в сфере торговли, инвестиций и технологического сотрудничества на сумму $12 млрд, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли страны.

"Договоренности охватывают промышленность, транспортную и энергетическую инфраструктуру, критически важные минералы, финансовый сектор, цифровые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование", - отмечается в информации.

В частности, инициативы с Wabtec направлены на локализацию производства железнодорожной техники и комплектующих.

Соглашения с Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock касаются выхода компаний из Узбекистан на международные рынки капитала, привлечения институциональных инвесторов и финансирования инфраструктурных проектов.

В горнодобывающей отрасли договоренности с ReElement Technologies, Traxys и Trafigura связаны с изучением и освоением месторождений, технологическим сотрудничеством и поставками минеральных ресурсов, в том числе с развитием компетенций Узбекистана в сфере критически важных минералов.

В деловой программе в Самарканде приняли участие представители более 400 компаний: свыше 100 американских, 100 из других стран Центральной Азии и 200 предприятий Узбекистана.