Поиск

Узбекистан и США подписали соглашения на $12 млрд

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Узбекистан подписал с американскими компаниями 54 соглашения в сфере торговли, инвестиций и технологического сотрудничества на сумму $12 млрд, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли страны.

"Договоренности охватывают промышленность, транспортную и энергетическую инфраструктуру, критически важные минералы, финансовый сектор, цифровые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование", - отмечается в информации.

В частности, инициативы с Wabtec направлены на локализацию производства железнодорожной техники и комплектующих.

Соглашения с Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock касаются выхода компаний из Узбекистан на международные рынки капитала, привлечения институциональных инвесторов и финансирования инфраструктурных проектов.

В горнодобывающей отрасли договоренности с ReElement Technologies, Traxys и Trafigura связаны с изучением и освоением месторождений, технологическим сотрудничеством и поставками минеральных ресурсов, в том числе с развитием компетенций Узбекистана в сфере критически важных минералов.

В деловой программе в Самарканде приняли участие представители более 400 компаний: свыше 100 американских, 100 из других стран Центральной Азии и 200 предприятий Узбекистана.

Citigroup BlackRock США Узбекистан Trafigura Franklin Templeton Wabtec
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

 Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

Иран возлагает на США ответственность за ситуацию с Ормузским проливом

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются в минусе

Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

 Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

 Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12426 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов