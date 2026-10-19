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Минфин не ждет допдоходов в бюджет от расширения базы расчета надбавки в НДПИ для независимых производителей газа

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не ожидает дополнительных поступлений в бюджет РФ от расширения базы для расчета надбавки к НДПИ для независимых производителей газа за счет включения в нее топлива, которое продается населению через сторонних перепродавцов, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"На наш взгляд, это техническое изменение, которое более проясняет эту норму, никаких дополнительных доходов не ожидаем", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в поправках в налоговый кодекс РФ, внесенных в Госдуму, предлагается расширить базу для расчета надбавки к НДПИ для независимых производителей газа, включив в нее газ, который продается населению через сторонних перепродавцов.

Независимые производители газа платят надбавку к НДПИ, которая рассчитывается по формуле исходя из стоимости газа, проданного ими на внутреннем рынке по регулируемым ценам. В базу расчета формулы входят продажи предприятиям (параметр Vi) и населению ( параметр ViНАС). Сейчас при расчете надбавки к НДПИ в базу включается только газ, который налогоплательщик или его группа сами продают населению. Если газ продан стороннему перепродавцу, а тот продает его населению, эти объемы не попадают в расчет НДПИ. Внесенный законопроект предлагает включить в показатель ViНАС объем газа, который иные лица приобрели у налогоплательщика для реализации населению.

Сейчас ставка надбавки для независимых производителей газа для составляет 2% от стоимости газа, реализованного на внутреннем рынке по регулируемым ценам. С 1 ноября 2026 г. она вырастет до 5%, с 1 августа 2027 г. – до 8%, с 1 августа 2028 г. – до 11%. В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДПИ (календарный месяц).

Минфин
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