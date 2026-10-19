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Мировое производство свинца и цинка в 2027 году будет превышать спрос

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Производство рафинированного цинка в 2026 году будет ниже спроса примерно на 88 тысяч тонн, тогда как в 2027 году сформируется профицит в размере 25 тысяч тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG).

Спрос на цинк в мире в следующем году увеличится на 1,2% - до 14,19 млн тонн, это обусловлено ростом потребления в Европе, Индии и США, сообщается в отчете. В Китае темпы роста спроса замедлятся с 1,8% в текущем году до 0,3% в 2027 году, что связано со снижением инвестиций в сфере недвижимости.

Выпуск рафинированного цинка в следующем году вырастет на 2% и достигнет 14,21 млн тонн.

Профицит свинца на глобальном рынке увеличится примерно с 90 тыс. тонн в текущем году до 163 тыс. тонн в 2027 году, по оценке группы.

Спрос, как ожидается, повысится в 2027 году на 1%, до 13,92 млн тонн, главным образом за счет Европы, Индии и США. При этом производство рафинированного свинца вырастет на 1,5% и составит 14,08 млн тонн.

ILZSG, созданная ООН в 1959 году, предоставляет информацию о поставках и спросе на цинк и свинец, проводит исследования ситуации на мировых рынках этих металлов. Членами группы являются Австралия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Марокко, Намибия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Швеция, Турция и США, а также Европейский союз. На долю этих государств приходится свыше 85% добычи и потребления свинца и цинка в мире.

Китай Индия ООН ILZSG
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