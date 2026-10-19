РФ к 15 октября увеличила сбор тепличных овощей на 2,8% почти до 1,2 млн т

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Тепличные комбинаты РФ к 15 октября собрали почти 1,2 млн тонн овощей, что на 2,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В том числе урожай огурцов составил около 672 тыс. тонн, томатов - примерно 543 тыс. тонн.

В числе регионов-лидеров – Московская и Липецкая области, а также Ставропольский край.

Кроме того, продолжается уборка овощей открытого грунта. К середине октября собрано около 4,3 млн тонн огурцов, томатов и др.

Как сообщалось, в настоящее время в 76 регионах работает более 350 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тыс. га. Основные объемы производства сосредоточены в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. До 2028 года в России планируется реализовать свыше 27 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых превысит 164,2 тыс. тонн продукции в год.

Для развития этой отрасли действует комплекс мер господдержки, среди которых – субсидирование процентных ставок, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов и селекционно-семеноводческих центров, а также поддержка проектов с применением технологий досвечивания.