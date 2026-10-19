Цены на нефть Urals на разных базисах меняются разнонаправленно

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Дифференциалы на российскую нефть Urals с отгрузкой в западных портах страны и при поставке в Азию в первой половине октября меняются разнонаправленно, премии по ESPO неизменны, но почти везде цены на российскую нефть превысили трехзначные отметки, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Таким образом, цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в октябре пока складывается на уровне $104,71 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) в первой половине октября составила $20,99 за баррель по сравнению с $22,59 за баррель за весь сентябрь (упала на $1,6 за баррель). Впрочем, в период с 8 октября скидка выросла с $19,4 до $20,85 за баррель, а в торговые дни 15 и 16 октября увеличилась до $25,3 за баррель.

Средняя котировка NSD по итогам торгов с 1 по 16 октября выросла до $128,48 за баррель против $116,89 за баррель по итогам всего сентября (+$11,6 за баррель). Цена в Приморске на Urals пока складывается на уровне $107,5 за баррель.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в октябре пока находится на уровне $29,3 за баррель против $27,96 за баррель по итогам сентября (рост на $1,3/баррель), а сама цена составляет $99,22 за баррель. Скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk также выросла - на $1,5 за баррель, составляя в октябре в среднем $28,4 за баррель, а сама цена - $100,09 за баррель.

Цена Urals, реализуемая с доставкой в индийские и китайские порты, также меняется разнонаправленно.

Премия по котировке Urals dap West Coast India в октябре чуть упала, на $0,6 за баррель к уровню сентября, в среднем до $3,12 за баррель. При этом в течение октября премия существенно снижалась: с $6 за баррель в начале месяца до $1,35 за баррель 8 октября, а по итогам торгов 15-16 октября премия почти обнулилась, составив $0,1 за баррель.

Urals с поставкой в китайские порты в октябре по итогам торгов 15-16 октября подешевела на $3 за баррель - премия к ICE Brent упала до $20 за баррель, в среднем по итогам первой половин октября складывается на уровне $22,1 за баррель по сравнению с $15,02 за баррель по итогам сентября.

Премия по сорту ESPO, который продается из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai в октябре стабильно составляет $8 за баррель по сравнению с премией в $0,14 за баррель в сентябре.

Таким образом, цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в октябре пока складывается на уровне $104,71 за баррель по сравнению с $92,08 в сентябре и $67,11 за баррель в августе. В июле она составила $59,02 за баррель, в июне - $63,52 за баррель, в мае - $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.