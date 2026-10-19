Российский рынок акций сдержанно рос на недавних решениях Трампа

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в понедельник сохранил оптимистичный настрой на новостях о решении президента США Дональда Трампа временно не вводить закон об "адских" антироссийских санкциях, а также на фоне ожиданий начала поставок российского дизельного топлива в США и на международные рынки.

Рост индекса МосБиржи был сдержан подешевевшей нефтью (декабрьский фьючерс на Brent торгуется у $109 за баррель) и укреплением рубля - индикатор завершил день чуть выше 2430 пунктов после роста утром выше 2465 пунктов (максимум с 18 июня).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2432,06 пункта (максимум сессии - 2465,69 пункта), индекс РТС вырос на 1,2% до 924,74 пункта. Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (+3,6%), "Русала" (+2,7%), "ФосАгро" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,2%), АФК "Система" (+2,2%), "АЛРОСА" (+1,9%), но просели акции "ВК" (-2,7%), "Татнефти" (-1,3%), "Яндекса" (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 октября, составил 82,8504 рубля (-76,73 копейки).

The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что новое мирное предложение администрации президента США об урегулировании конфликта на Украине предполагает возобновление Европой закупок российского газа в больших объемах. В частности, США предложили "Украине (...) рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу", пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, такую идею представителям Киева и Брюсселя озвучили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью 19 октября дала понять, что ЕК не имеет планов возобновить поставки российского газа, как к этому, по данным источников, призывает администрация США.

"Что касается нас, то мы придерживаемся своей прежней позиции. И как председатель (ЕК Урсула - ИФ) фон дер Ляйен четко заявила на прошлой неделе перед началом заседания Европейского совета, мы не будем отменять никакие санкции, пока Россия не прекратит войну. Это было сказано совершенно недвусмысленно", - заявила она.

Пинью напомнила заключения саммита ЕС от 15-16 октября, "в которых отражена позиция о том, что Европейский совет выражает сожаление в связи с принятым ранее решением Соединенных Штатов временно снять санкции, касающиеся российского дизельного топлива".

Президент США Дональд Трамп принял решение не вводить против России ограничительные меры, предусмотренные "законом Грэма" (так называемые "адские" санкции - ИФ). 16 октября он проинформировал Конгресс, что приостановил введение санкций, предусматривающих масштабные пошлины в отношении России и основных покупателей ее энергоносителей. Согласно закону, президент США был обязан до 18 октября ввести ограничительные меры, но имел возможность поставить их на паузу, если это отвечает американским национальным интересам. Позднее Трамп объяснил свое решение тем, что введение новых санкций отдалило бы Москву от переговорного процесса по Украине. Он напомнил, что может в любой момент, если это потребуется, все же ввести санкции.

Вице-премьер Александр Новак сообщил ИС "Вести", что Минэнерго США и России ведут проработку контрактов на поставку российского дизельного топлива в США, после заключения контрактов дизель начнет поступать в Штаты в течение 15-20 дней. Если говорить о мировых рынках других, более близких стран, то в более короткие сроки, сказал вице-премьер.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,6%), ВТБ (+1,6%), "Роснефти" (+1,4%), "МТС" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ИКС 5" (+1%), "Полюса" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, на фондовом рынке понедельник оказался нервным днем из-за геополитики: в начале торгов цены акций активно росли, но днем подъем сменился коррекцией.

Утренний рост индекса МосБиржи был связан с опережающим рынок ростом акций "Газпрома" на заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о возможной "газовой сделке" России и США, которая может стать продолжением "дизельной сделки". Во второй половине дня рынок стал постепенно сдавать назад на заявлениях представителя Еврокомиссии, опровергающих участие ЕС в каких-либо сделках по газу с Россией и США до завершения украинского конфликта.

Также, возможно, сдерживающим фактором для рынка акций стало отсутствие информации о том, состоится ли трехсторонняя встреча президентов России, Китая и США по украинскому вопросу на саммите АТЭС. Существенного негатива рынку не смогли добавить новые атаки украинских БПЛА на Ленинградскую область, в том числе на ЦОД "ВК" в прошедшие выходные. А снижение цен на нефть, видимо, не обрадовало инвесторов, несмотря на то что мировые цены на Brent и даже на Urals остаются выше $100 за баррель, полагает аналитик.

Заявления замминистра финансов относительно отказа Минфина корректировать по просьбе РСПП расчет будущего налога на сверхдоходы для горнодобывающей отрасли так, чтобы уменьшить поступления от этого налога в бюджет, тоже внесли нотку разочарования на рынок. Тем не менее растущий тренд по индексу МосБиржи сохраняется - индикатор к концу месяца вполне может достигнуть коридора 2440-2450 пунктов, чему могут способствовать публикации отчётов "голубых фишек" за III квартал 2026 года по МСФО уже на следующей неделе, считает аналитик.

"По нашему мнению, завтра индекс МосБиржи покажет динамику снова в интервале 2350-2450 пунктов", - заключила Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру растерял часть позиций после обновления очередных локальных пиков в условиях улучшения геополитического фона.

Акции ТМК (+9,9%) подскочили в надежде на новые проекты в случае увеличения поставок российского газа в Европу при дальнейшем улучшении геополитического фона. Европейская сторона, впрочем, на данный момент отрицает возможность ослабления санкций против России до полного урегулирования украинского конфликта. В самой компании рассчитывают на улучшение ситуации во II полугодии текущего года за счет более слабого рубля и отложенного спроса. Позитивом для ТМК в среднесрочном периоде также должно стать постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, считает аналитик.

Западные фондовые площадки в начале недели не показали единой динамики. Европейские рынки находились в стадии ухода от риска, в то время как американские пытались восстановить утерянные на прошлой неделе позиции главным образом в рамках коррекции. Индексы МосБиржи и РТС обновили многонедельные максимумы на сигналах о смягчении санкционной позиции США, однако далее оптимизм ослаб и покупатели в условиях сохранения санкционного курса Европы предпочли зафиксировать прибыль, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", главным событием недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу: консенсус ждет ее сохранения на уровне 14% годовых, поэтому основной интерес вызовет риторика регулятора о дальнейших шагах. В среду, 21 октября, Росстат опубликует данные по недельной инфляции - при резком отклонении от консенсуса они способны спровоцировать заметную волатильность на рынке, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что складывающаяся конъюнктура настраивает на развитие роста индекса МосБиржи на этой неделе. Минувшую пятницу индекс МосБиржи завершил уверенным ростом, теперь зона 2380-2400 выступает неплохой поддержкой, оттестированной дважды за месяц.

Эксперт отметил спрос на акции газовых компаний ("Газпром", "НОВАТЭК"), которые обновили максимумы с июня. В целом складывающаяся конъюнктура настраивает на развитие роста: цены на нефть остаются высокими из-за неразрешенности конфликта на Ближнем Востоке, текущий новостной фон и геополитические ожидания в целом благоприятны, а крепкий рубль способствует поддержанию интереса к сильным историям во внутренних секторах.

"Базовой целью текущего повышательного движения по-прежнему считаем зону 2500-2600 пунктов по индексу МосБиржи", - заключил Локтюхов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,5-1,2%), но растут США (индексы акций к 19:00 по Москве выросли на 0,1-1,9% во главе с Nasdaq).

Биржи Гонконга в понедельник были закрыты по случаю Праздника двойной девятки.

ВВП Китая в III квартале 2026 года увеличился на 4,5% в годовом выражении, сообщило ГСУ КНР. Рост ускорился по сравнению со вторым кварталом, когда он составил 4,3% и был минимальным с 2022 года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения ВВП в минувшем квартале на 4,4%.

На нефтяном рынке в понедельник цены скорректировались вниз на ожиданиях увеличения поставок российского топлива на мировой рынок после принятого Трампом решения не вводить против России "адские" санкции.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6% до $109,22 за баррель (+3,7% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2% до $101,57 за баррель (+3,5% в пятницу).

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Трампа тем, что президент должен разобраться с возможными экономическими последствиями подобных мер.

В пятницу цена Brent поднималась до отметки в $110 за баррель впервые с мая на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и новых угроз безопасности судоходства в регионе.

В понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что нефтяной танкер, нарушавший установленные Ираном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе.

"Нефтяной танкер, действовавший с нарушением установленных (Тегераном - ИФ) правил, подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, в результате чего в машинном отделении произошел взрыв и начался пожар", - заявил КСИР.

По данным Kpler, опубликованным в минувшую пятницу, участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе привели к резкому сокращению объема транспортировки нефти из стран Персидского залива. Среднесуточный показатель поставок за семь дней снизился до 8,5 млн баррелей по сравнению с 20 млн баррелей неделей ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 116,05 млрд рублей (из них 14,48 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,69 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 8,48 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).