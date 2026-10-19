Рубль укрепился на "Мосбирже" на новостях и на высоких ценах на нефть

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рубль на "Московской бирже" подорожал к юаню на позитивных геополитических новостях и высоких ценах на нефть.

К 19:00 по Москве юань подешевел на 4,15 копейки, до 12,4185 рубля. На торгах курс юаня опускался до 12,3525 рубля, минимума с 1 октября).

Торги долларом и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 опустился в цене на 0,36% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,07 рубля/$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,29%, до 93,28 рубля за евро.

Банк России понизил официальный курс доллара США с 20 октября на 76,73 копейки, до 82,8504 рубля; курс евро при этом был опущен на 48,71 копейки - до 93,2316 рубля. Официальный курс китайского юаня на вторник установлен на уровне 12,3869 рубля/юань, что на 10,81 копейки ниже курса 19 октября.

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о решении пока не вводить ряд масштабных санкций, предусмотренных подписанным им ранее этой осенью "законом Грэма", сообщил в ночь на субботу Белый дом. "Я принял решение приостановить реализацию подобных санкций и пошлин, предусмотренных "законом Грэма", - говорится в указе Трампа. Согласно закону, президент США был обязан до 18 октября ввести ограничительные меры, но при этом имел возможность поставить их на паузу, если это отвечает американским национальным интересам.

Подписанный Трампом указ, с одной стороны, предусматривает введение таких мер, как пошлины в 100% в отношении пяти ведущих покупателей нефти и газа из России, если они продолжат закупку после 18 октября. Также указ вводит пошлины в 500% на импорт из России. Пошлины предусмотрены и в отношении пяти основных стран, помогающих России обходить ограничительные меры в сфере энергетики. С другой стороны, указ Трампа немедленно ставит все эти меры на паузу.

В указе подчеркивается, что "заморозка" мер из "закона Грэма" - бессрочная, но у главы государства есть возможность в любой момент пересмотреть позицию. "Исключения из санкционного режима (...) останутся в силе до тех пор, пока президент и госсекретарь, консультируясь с министром финансов и торговым представителем, не придут к выводу, что санкции следует претворить в жизнь", - подчеркивается в документе.

Американские СМИ поясняют, что на практике это означает, что Трамп сохраняет за собой возможность вернуться к имплементации этих мер в будущем, если посчитает их необходимыми. В сообщениях СМИ также говорится, что те санкции, которые США ввели против России до "закона Грэма", остаются в силе. В свою очередь, Bloomberg указывает, что решение президента США не вводить пошлины позволит ему избежать конфликтных ситуаций с такими покупателями российских энергоресурсов, как Китай, Индия, Турция. Кроме того, Трамп сможет беспрепятственно продолжить сотрудничество с Россией по насыщению мировых рынков дизельным топливом.

Президент США Трамп не стал вводить против санкции, так как такие меры помешали бы работе по решению украинского конфликта, заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс. "Президент Трамп ясно давал понять, что хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Поскольку переговоры продолжаются, данный закон предоставляет президенту дополнительные полномочия для достижения мирного урегулирования", - сказала она.

Мировые цены на нефть заметно сократили потери по сравнению с началом дня, но все еще остаются в минусе в понедельник вечером.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,58%, до $109,22 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,03%, до $101,38 за баррель. Давление на нефтяные котировки в первой половине дня оказывали ожидания увеличения поставок российского топлива на мировой рынок после принятого президентом США Дональдом Трампом решения не вводить против России новые санкции.

"Решение Трампа выглядит как очередная отчаянная попытка сдержать цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в США", - отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova. По ее словам, эта мера не сможет решить проблемы перебоев поставок топлива через Ормузский пролив, где танкеры продолжают подвергаться регулярным атакам.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нефтяной танкер, нарушавший установленные Ираном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе. "Нефтяной танкер, действовавший в нарушении установленных (Тегераном - ИФ) правил, подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, в результате чего в машинном отделении произошел взрыв и начался пожар", - заявил КСИР.

По данным Kpler, участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе привели к резкому сокращению объема транспортировки нефти из стран Персидского залива. Среднесуточный показатель поставок за семь дней снизился до 8,5 млн баррелей по сравнению с 20 млн баррелей неделей ранее.

"Рубль получает поддержку со стороны повышенного предложения валютной выручки, поступающей на рынок с временным лагом и сформировавшейся при высоких нефтяных ценах один-два месяца назад. Дополнительными позитивными факторами выступают новости о дизельной сделке и возможных переговорах, а также текущий рост котировок нефти Brent почти до $110 за баррель на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке кредитный аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Ждем постепенного смещения курса китайской валюты к нижней границе диапазона 12,3-12,8 рубля за юань. Способствовать этому будет постепенный рост предложения со стороны экспортеров как за счет поступления выручки от продажи в сентябре нефти по более высоким ценам, так и за счет старта подготовки компаний к пику налоговых выплат, который приходится на 28 октября. По оценкам, объем отчислений в бюджет со стороны нефтегазовых компаний вырастет относительно сентября более чем вдвое, что усилит потребность экспортеров в рублевой ликвидности, часть которой может быть удовлетворена за счет конвертации валюты", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Торговый диапазон для пары "доллар/рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 83-85 рублей/$1, для пары "евро/рубль" - 94-96 рублей за евро, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. Рубль остается на относительно стабильных позициях на Московской бирже, отмечает эксперт. Его курс по-прежнему находится под влиянием геополитических новостей и риторики российского регулятора относительно ДКП. "Тем временем аккуратные шаги на снижение санкционного давления со стороны США способны добавить ему позитива", - считает Тимошенко.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте умеренно подросли, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. По расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 октября увеличилась на 6 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, поднявшись до 13,97% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц и 3 месяца снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к пятнице и 19 октября составила 14,06% годовых и 14,18% годовых соответственно. В свою очередь срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 14,58% годовых.