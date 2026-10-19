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Китай в сентябре увеличил выпуск алюминия на 3,1%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре увеличил выпуск первичного алюминия на 3,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 3,91 млн тонн, по данным Государственного статистического управления.

В третьем квартале производство выросло на 2,2% и достигло 11,84 млн тонн. За девять месяцев было выпущено 35,03 млн тонн, что на 3,8% превысило прошлогодний объем.

Производство десяти основных цветных металлов в КНР в сентябре повысилось на 0,1% - до 6,93 млн тонн. С начала текущего года выпуск составил 62,35 млн тонн, увеличившись на 2,5%.

В число основных металлов входят медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан.

По итогам 2025 года Китай нарастил выпуск алюминия на 2,4% - до рекордных 45,02 млн тонн алюминия.

Китай КНР ГСУ
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