Субсидии на поставку топлива в ДФО и СФО в 2027-2029 годах составят 20,4 млрд рублей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Сергей Цивилев представил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам параметры финансирования госпрограммы "Развитие энергетики" в рамках рассмотрения планового бюджета на 2027-2029 годы, сообщает Минэнерго.

На трехлетний период заложено около 106,8 млрд рублей: из них 39,4 млрд рублей - в 2027 году, 33,1 млрд рублей- в 2028 году и 34,3 млрд рублей - в 2029 году.

В частности, на подпрограмму "Диверсификация экспорта энергетических ресурсов" предполагается направить 20,9 млрд рублей, на субсидирование поставок нефтепродуктов для удаленных территорий Дальневосточного и Сибирского федеральных округов - 20,4 млрд рублей, на подпрограмму "Обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоресурсах" - 64,6 млрд рублей, 32,5 млрд рублей на субсидию ФСК получат "Россети" на повышение надежности электросетевого комплекса, около 13 млрд рублей - на технические работы по ликвидации особо убыточных шахт и разрезов, а также на социальные гарантии, включая бесплатный пайковый уголь.

В числе технологических приоритетов: развитие геотермальной энергетики на Камчатке и Южных Курилах; освоение энергии солнца и ветра - в дальневосточных регионах в работе уже 1,4 ГВт таких мощностей; развитие программы "Энергия дома" с установкой солнечных панелей на 8 кВт, инвертора и накопителя; создание систем накопления электроэнергии: следующий этап - накопители мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке, на очереди - Московский регион и Крым, отмечает Минэнерго.