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Россия за 8 месяцев увеличила экспорт безалкогольного пива в Сирию почти в 16 раз

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия за восемь месяцев 2026 года экспортировала в Сирию более 300 тысяч тонн безалкогольного пива на сумму свыше $200 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Оба показателя почти в 16 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причем, как подчеркнули в центре, экспорт за восемь месяцев существенно превысил и показатель за весь 2025 год - 80 тысяч тонн на $50 млн. Именно в 2025 году Россия начала поставлять безалкогольное пиво в Сирию.

Также Россия в 2026 году экспортировала на сирийский рынок подсолнечное масло, пшеницу, сладкие газированные напитки и другие виды продукции АПК.

Агроэкспорт АПК Сирия
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