Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 1,1%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" продолжил подъем начала недели после известий о решении президента США Дональда Трампа временно не вводить "адские санкции" против России, а также на фоне дорожающей нефти (декабрьский фьючерс на Brent поднялся к $111 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,1%.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2458,83 пункта (+1,1%), индекс РТС - 934,92 пункта (+1,1%); Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "Русала" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Московской биржи" (+1,7%), "Роснефти" (+1,7%), ВТБ (+1,7%), "ММК" (+1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 октября, составляет 82,8504 рубля (-76,73 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+1,6%), "Полюса" (+1,6%), "ВК" (+1,5%), "ИКС 5" (+1,5%), Сбербанка (+1,4% и +1,3% "префы"), "НЛМК" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Татнефти" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "МТС" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,6%).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотя в его графике нет трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, он хотел бы организовать переговоры в таком формате. Трамп отметил, что встреча могла бы пройти при желании лидеров России и КНР и, скорее всего, в Китае. "Мы бы говорили о ядерном оружии, о денуклеаризации", - уточнил Трамп.

Также Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что президент Украины Владимир Зеленский мог давно урегулировать конфликт с Россией на хороших для себя условиях, если бы послушался советов Вашингтона, и он "спас бы миллион жизней своих людей".

По мнению Трампа, теперь не Зеленский должен представлять Украину на переговорах по украинскому урегулированию. "Честно говоря, я думаю, наступило время, когда кому-либо другому стоило бы вести переговоры от имени Украины", - сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что на данном этапе нацелен на продолжение переговорного процесса с Россией по Украине, а не на дальнейшие санкции против Москвы. "Мы ведем переговоры с Путиным по Украине. Так что я не хотел бы спровоцировать провал переговорного процесса", - сказал он журналистам, объясняя, почему не считает нужным пока вводить санкции, предусмотренные "законом Грэма".

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова, индекс МосБиржи обновляет максимумы с июня, драйвером остается геополитика - в этот раз решение президента Трампа отложить на 60 дней введение санкций против поставок российских энергоносителей и пошлин для их крупнейших покупателей, а также сообщения о том, что США предлагают Европе вернуться к закупкам российского газа.

Кроме того, поддержкой выступили слова Трампа о том, что он сейчас нацелен на переговоры с Россией, а не на новые санкции, а также на трехстороннюю встречу с президентом России и председателем КНР.

"Рынок по-прежнему сильно зависит от новостей на геополитическом треке, но пока общая картина скорее благоприятствует продолжению роста в направлении 2500-2600 пунктов по индексу МосБиржи. Наибольший интерес, полагаем, по-прежнему будет сосредоточен в бумагах компаний, чувствительных к геополитике, а также в уверенных внутренних историях", - считает Крылова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, инвесторы постепенно осознают, что позитивные заявления Трампа пока не подкреплены конкретными договоренностями, тогда как значительная часть ожиданий улучшения геополитической обстановки уже заложена в котировки. Это формирует определенный дисбаланс рисков: для продолжения роста рынку необходимы новые позитивные сигналы, подкрепленные конкретными действиями сторон, тогда как даже незначительное ухудшение новостного фона может спровоцировать существенную коррекцию. Вместе с тем уже назревает перегрев рынка, и коррекция может случиться из-за технических факторов.

Еще одним важным событием недели станет заседание Банка России 23 октября. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на риторике регулятора и перспективах дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Сохранение жесткого сигнала может ограничить потенциал роста акций компаний с высокой долговой нагрузкой.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает восстановление от июльских минимумов и достиг верхней границы восходящего клина в районе 2430-2450 пунктов. Подобная формация нередко предшествует коррекции, особенно после столь стремительного роста на геополитических ожиданиях. Риск коррекции сейчас достаточно велик, поскольку рынок демонстрирует признаки локального перегрева, а потенциал дальнейшего движения вверх ограничен ближайшими уровнями сопротивления. В случае пробоя нижней границы клина и закрепления ниже 2400 пунктов следующей целью снижения может стать уровень 2300 пунктов, а при усилении продаж - 2200 пунктов. Для сохранения восходящего импульса индексу необходимо преодолеть область сопротивления 2450-2500 пунктов, что уже дается рынку очень тяжело, полагает Лозовой.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, ключевым драйвером настроений российских инвесторов остается геополитика. Президент США заморозил закон об "адских санкциях" против России, объяснив это стремлением создать условия для переговоров Москвы и Киева. По данным The New York Times, американская администрация даже предлагала европейским странам возобновить закупки российского газа как часть мирного плана по Украине, однако в Еврокомиссии эту инициативу отвергли и подтвердили, что не намерены отменять санкции как минимум до полного завершения конфликта. Такая разнонаправленная динамика внешних сигналов формирует на рынке эффект "качелей": оптимизм от отдельных послаблений соседствует с пониманием, что санкционный контур в целом остается жестким, а любые надежды на быстрое снятие ограничений пока преждевременны.

В ближайшие дни фокус внимания игроков сместится на внутренний макроэкономический контур. На рынке стартовала "неделя тишины" перед опорным заседанием ЦБ: сюрпризов по ключевой ставке не ожидается, поскольку монетарная пауза уже в целом заложена в консенсус. Однако тон комментариев регулятора и его прогнозный взгляд на инфляцию и экономику будут иметь большое значение для настроений инвесторов. В середине недели Росстат опубликует недельный отчет по инфляции, а Центробанк представит данные по инфляционным ожиданиям за октябрь - эти релизы могут повлиять на оценку траектории денежно-кредитной политики, полагает эксперт.

В целом потенциал роста индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов и выше сохраняется, прежде всего за счет геополитического фактора и высоких цен на энергоносители. Однако сдерживающим элементом остается крепкий рубль, который получает поддержку от нефтяного фактора, геополитических подвижек и приближения налогового периода - в это время экспортеры традиционно наращивают продажу валютной выручки, усиливая предложение валюты на рынке. В базовом сценарии индекс может постепенно подойти к уровню 2500 пунктов, но частые коррекции на фоне волатильности валютного курса и новостей будут нормой, считает Бахтин.

В понедельник в США выросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1,1%), но просел Dow (-0,1%). S&P 500 и Nasdaq выросли, поскольку акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, начали восстанавливаться после распродажи в предыдущие несколько дней.

На этой неделе отчетности опубликуют ряд крупных компаний, и рынок будет внимательно следить за их результатами в прошедшем квартале и прогнозами. Ожидается, что прибыль входящих в индекс S&P 500 компаний в третьем квартале увеличилась более чем на 30%, согласно данным LSEG IBES.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 4,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,4%).

Народный банк Китая (НБК) во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения.

На нефтяном рынке цены утром во вторник растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке из-за новых атак на объекты Саудовской Аравии.

К 9:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,3% до $110,91 за баррель (-0,3% в понедельник), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4% до $104,84 за баррель (+2,2% накануне).

Силы йеменских хуситов провели за последние 48 часов шесть операций против Саудовской Аравии, заявил в соцсети Х военный представитель группировки Яхья Сари. По его словам, целями атак стали военные объекты, аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты компании Saudi Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с ОАЭ.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) накануне заявил, что нефтяной танкер, нарушавший установленные Тегераном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе, передало агентство Fars.

Кроме того, по сообщению Fars, КСИР выступил с угрозой нанести удар по коммуникационным кабелям, проходящих через Ормузский пролив. "Подводные коммуникационные кабели могут стать новыми целями Ирана", - заявил представитель КСИР бригадный генерал Хосейн Мохеби.

За последние две недели на Ближнем Востоке атакам подверглись не менее 18 судов, по данным Kpler.