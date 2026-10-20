Рубль утром умеренно укрепляется к юаню

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль умеренно укрепляется на фоне как позитивных геополитических новостей, так и растущих цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,396 руб. (-2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,91 коп. выше уровня действующего официального курса (такая динамика объясняется коррекционным ростом юаня к рублю, отмечавшимся во второй половине дня 19 октября).

Мировые цены на нефть умеренно растут во вторник на новостях о новых атаках на объекты Саудовской Аравии, котировки сорта Brent ушли выше отметки $110 за баррель. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:01 по Москве торгуются по $110,8 за баррель, что на 1,14% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подешевели на 0,3% до $109,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 1,1% до $104,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на 2,2% до $103,66 за баррель.

Силы йеменских хуситов провели за последние 48 часов шесть операций против Саудовской Аравии, заявил в соцсети Х военный представитель группировки Яхья Сари. По его словам, целями атак стали военные объекты, аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты компании Saudi Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с ОАЭ.

Кроме того, за последние две недели на Ближнем Востоке атакам подверглись не менее 18 судов, по данным Kpler.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что президент Украины Владимир Зеленский мог давно урегулировать конфликт с РФ на хороших для себя условиях, если бы послушался советов из Вашингтона, и тогда он "спас бы миллион жизней своих людей". По мнению Трампа, теперь не Зеленский должен представлять страну на переговорах по украинскому урегулированию. "Честно говоря, я думаю, наступило время, когда кому-либо другому стоило бы вести переговоры от имени Украины", - сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что на данном этапе нацелен на продолжение переговорного процесса с Россией по Украине, а не на дальнейшие санкции против Москвы. "Мы ведем переговоры с Путиным по Украине. Так что я не хотел бы спровоцировать провал переговорного процесса", - сказал он журналистам, объясняя, почему не считает нужным пока вводить новые санкции.

Президент США проинформировал Конгресс о решении пока не вводить ряд масштабных ограничений, предусмотренных подписанным им ранее этой осенью "законом Грэма", сообщил в ночь на субботу Белый дом. "Я принял решение приостановить реализацию подобных санкций и пошлин, предусмотренных "законом Грэма", - говорится в указе Трампа. Согласно закону, президент США был обязан до 18 октября ввести ограничительные меры, но при этом имел возможность поставить их на паузу, если это отвечает американским национальным интересам.

По мнению аналитиков ИФК "Солид Инвестиции", рост экспорта и сохранение низкого импорта приводят к закономерному укреплению нацвалюты до двухмесячных минимумов. При этом укрепление рубля происходит при рекордных покупках валюты Банком России на 12,1 млрд рублей в день (это в шесть раз больше, чем в сентябре, и максимум с января 2022 года).