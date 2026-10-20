Поставки легковых машин в Россию из Китая в сентябре стали рекордными за два года
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в сентябре 2026 года продолжили помесячный рост в денежном выражении, показав самый высокий результат с сентября 2024 года, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов "Интерфакса".
В сентябре из КНР в Россию было экспортировано легковых автомобилей на $1,59 млрд (+9,9% м/м). Показатель стал самым высоким с сентября 2024 года, когда в преддверии существенного разового повышения утильсбора (в среднем на 70-85% с октября 2024 года) и начала действия шкалы его ежегодной индексации месячный объем поставок достиг $1,77 млрд. За январь-сентябрь 2026 года из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $10,7 млрд - в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По таможенным данным КНР, почти три четверти поставок легковых автомобилей в Россию (74,7%) с начала года обеспечили пять китайских регионов. В частности, провинция Аньхой (основной автопроизводитель там - JAC, партнер ряда российских площадок) - 32,9% ($3,5 млрд), провинция Хэбэй (основной автопроизводитель - Great Wall Motor) - 18,7% ($2 млрд) и муниципалитет Чунцин (основной автопроизводитель - Changan) - 10,6% ($1,1 млрд), а также провинции Хэйлунцзян - 6,7% ($713,9 млн) и Чжэцзян - 5,8% ($622,4 млн).
Поставки грузовиков из КНР, по данным китайской таможни, в сентябре подскочили к августу в 2,3 раза, до $144,5 млн. За девять месяцев в Россию было ввезено китайских грузовых автомобилей на $795 млн (+54,2% г/г).
Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в Россию в сентябре вырос месяц к месяцу на 13,6%, до $302,6 млн. С начала года объем их поставок вырос в годовом выражении на 34,2%, превысив $2 млрд.
Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2026 году с динамикой к аналогичному периоду прошлого года, $ млн**
|Период
|Легковые авто
|Грузовые авто
|Автокомпоненты
|Январь
|654,9 (+26,9%)
|45,7 (+85,4%)
|177,7 (-34,2%)
|Январь-февраль
|1510,7 (+101,5%)
|106,4 (+160,9%)
|353,5 (-13,5%)
|Январь-март
|2619,8 (+93,4%)
|174,2 (+76,9%)
|510 (-12,9%)
|Январь-апрель
|3674,5 (+97,3%)
|241,2 (+64,6%)
|720,5 (-4,4%)
|Январь-май
|5000,9 (+123,9%)
|345,4 (+61,1%)
|950,9 (+5,1%)
|Январь-июнь
|6243,7 (+134,6%)
|456,2 (+58,8%)
|1194,5 (+14%)
|Январь-июль
|7638 (+132,7%)
|588,5 (+48,7%)
|1454,4 (+21,4%)
|Январь-август
|9087,2 (+122,8%)
|650,5 (+51,2%)
|1720,8 (+27%)
|Январь-сентябрь
|10674,1 (+112,3%)
|795 (+54,2%)
|2023,4 (+34,2%)
** - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"