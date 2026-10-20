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Поставки легковых машин в Россию из Китая в сентябре стали рекордными за два года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в сентябре 2026 года продолжили помесячный рост в денежном выражении, показав самый высокий результат с сентября 2024 года, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов "Интерфакса".

В сентябре из КНР в Россию было экспортировано легковых автомобилей на $1,59 млрд (+9,9% м/м). Показатель стал самым высоким с сентября 2024 года, когда в преддверии существенного разового повышения утильсбора (в среднем на 70-85% с октября 2024 года) и начала действия шкалы его ежегодной индексации месячный объем поставок достиг $1,77 млрд. За январь-сентябрь 2026 года из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $10,7 млрд - в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По таможенным данным КНР, почти три четверти поставок легковых автомобилей в Россию (74,7%) с начала года обеспечили пять китайских регионов. В частности, провинция Аньхой (основной автопроизводитель там - JAC, партнер ряда российских площадок) - 32,9% ($3,5 млрд), провинция Хэбэй (основной автопроизводитель - Great Wall Motor) - 18,7% ($2 млрд) и муниципалитет Чунцин (основной автопроизводитель - Changan) - 10,6% ($1,1 млрд), а также провинции Хэйлунцзян - 6,7% ($713,9 млн) и Чжэцзян - 5,8% ($622,4 млн).

Поставки грузовиков из КНР, по данным китайской таможни, в сентябре подскочили к августу в 2,3 раза, до $144,5 млн. За девять месяцев в Россию было ввезено китайских грузовых автомобилей на $795 млн (+54,2% г/г).

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в Россию в сентябре вырос месяц к месяцу на 13,6%, до $302,6 млн. С начала года объем их поставок вырос в годовом выражении на 34,2%, превысив $2 млрд.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2026 году с динамикой к аналогичному периоду прошлого года, $ млн**

ПериодЛегковые автоГрузовые автоАвтокомпоненты
Январь654,9 (+26,9%)45,7 (+85,4%)177,7 (-34,2%)
Январь-февраль1510,7 (+101,5%)106,4 (+160,9%)353,5 (-13,5%)
Январь-март2619,8 (+93,4%)174,2 (+76,9%)510 (-12,9%)
Январь-апрель3674,5 (+97,3%)241,2 (+64,6%)720,5 (-4,4%)
Январь-май5000,9 (+123,9%)345,4 (+61,1%)950,9 (+5,1%)
Январь-июнь6243,7 (+134,6%)456,2 (+58,8%)1194,5 (+14%)
Январь-июль7638 (+132,7%)588,5 (+48,7%)1454,4 (+21,4%)
Январь-август9087,2 (+122,8%)650,5 (+51,2%)1720,8 (+27%)
Январь-сентябрь10674,1 (+112,3%)795 (+54,2%)2023,4 (+34,2%)

** - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

Great Wall Motor JAC Китай ГТУ Changan
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