Строительство нового аэропорта Астаны может занять от пяти лет

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Строительство нового аэропорта Астаны относится к мегапроектам, реализация которых, как правило, занимает от пяти лет, сообщил журналистам в кулуарах Недели авиационной безопасности ИКАО (ICAO Security Week 2026) вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"Такого уровня проект, это мегапроект, как правило, строительство занимает от 5 лет. Поэтому я думаю, что в этих горизонтах это очень неплохой результат", - сказал он.

Вице-министр отметил, что власти намерены как можно быстрее продвигать проект, чтобы обновить авиационную инфраструктуру столицы. Сейчас в рамках проекта разрабатываются технико-экономическое обоснование (ТЭО) и проектно-сметная документация, проводятся изыскательские работы.

Ластаев напомнил, что месяц назад акимат Астаны, Министерство транспорта Казахстана и Changi Airports International (CAI) заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в строительстве нового аэропорта. Стороны также договорились о взаимодействии по развитию действующего международного аэропорта Астаны, включая возможное участие CAI в его менеджменте и операционной деятельности.

Changi Airports International является дочерней компанией государственной Changi Airport Group (CAG) и реализует международные проекты более чем в 90 аэропортах в 35 странах.