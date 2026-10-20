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Мишустин анонсировал дальнейшее упрощение экспортных и импортных операций в ШОС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Страны Шанхайской организации сотрудничества имеют большой потенциал для расширения внешнеэкономической деятельности и запуска новых взаимовыгодных проектов во всех отраслях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на расширенном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Душанбе.

"Для России - вопросы взаимодействия с участниками ШОС имеют особое значение. В прошлом году наш товарооборот со странами Организации превысил 30 трлн рублей. И в первом полугодии текущего года - вырос еще на 18%", - сказал он.

Большинство расчетов, отметил премьер, идут в национальных валютах, хотя еще пять лет назад таким образом проходила лишь половина.

"Всё это говорит о хорошем запасе прочности для совместного движения вперед. Не только для расширения внешнеэкономической деятельности, но и для запуска взаимовыгодных проектов во всех отраслях", - сказал Мишустин.

Углублению кооперации, считает он, будет способствовать выполнение плана мероприятий по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, который будет утвержден на заседании.

"Вместе продолжим упрощать процедуры экспортных и импортных операций, увеличивать долю товаров с высокой добавленной стоимостью. Расширим взаимодействие в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в финансовой и банковской сферах. И еще в целом ряде секторов", - подчеркнул Мишустин.

Он предложил активнее привлекать к работе деловой совет, межбанковское объединение и Форум глав регионов.

Михаил Мишустин ШОС
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