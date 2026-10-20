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Мишустин призвал страны ШОС сделать упор на совместные производства и взаимные инвестиции

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал партнеров по ШОС оценить возможности и преференции, которые в России предоставляются инвесторам.

"Важно сделать упор на совместные производства и взаимные инвестиции. В России сформирован набор мер государственной поддержки инвестпроектов. Так, в особых экономических зонах доступны налоговые и другие преференции", - сказал Мишустин, выступая на расширенном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Душанбе.

Он добавил, что в особых экономических зонах зарегистрировано свыше 1,4 тыс. участников.

"Действуют и соглашения о защите и поощрении инвестиций. На их основе уже реализуются более семидесяти крупных проектов", - отметил премьер РФ.

Бизнес, подчеркнул глава правительства, получает предсказуемые условия на долгий срок, а экономика – инструменты для укрепления технологического суверенитета, обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

"Приглашаем наших коллег внимательнее присмотреться к таким возможностям", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин ШОС
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