Казахстан призвал страны ШОС к совместной работе по модернизации морских и сухих портов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов призвал партнеров по Шанхайской организации сотрудничества начать совместную работу по модернизации портов. Он сказал об этом на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.

"Для дальнейшего роста торговли нужны не только благоприятные условия, но и надежные транспортные связи между нашими странами. (...) Обращаю внимание на значимость поступательной реализации плана действий по развитию портов и логистических центров ШОС до 2030 года, принятого на Бишкекском саммите. Предлагаю начать совместную работу по модернизации морских и сухих портов, а также увеличению их пропускной способности", - сказал Бектенов.

Он предложил апробировать такой формат кооперации на Транскаспийском международном транспортном маршруте, объем перевозок по которому планируется довести до 10 млн тонн в год.

Он призвал также наладить в ШОС "системный диалог" по интеграции инициативы "Один пояс - один путь" с существующими и перспективными транспортными коридорами региона.

"Считаем возможным основные ориентиры формирования единого транспортного каркаса предусмотреть в стратегии транспортной взаимосвязанности до 2035 года", - отметил он.