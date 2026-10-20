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Индексы экономических ожиданий в ФРГ и еврозоне снизились в октябре хуже прогнозов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре снизился до 28,1 пункта с сентябрьских 34,7 пункта.

Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 30 пунктов, по данным Trading Economics.

Индикатор отношения к текущей экономической ситуации в ФРГ в октябре подскочил до максимальных с мая 2023 года минус 35,9 пункта с минус 47,1 пункта месяцем ранее.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в октябре упал до 18,5 пункта с 25,8 пункта в сентябре. Прогноз экспертов предполагал снижение до 23,6 пункта.

Индикатор оценки текущей экономической ситуации в валютном блоке опустился до минус 14,8 пункта с минус 13,9 пункта.

Германия ZEW еврозона
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