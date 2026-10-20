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Товарооборот Армении с ЕАЭС при приостановке членства сократится более чем в 2 раза

Об этом говорится в докладе, подготовленном правительствами РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Армению в случае приостановки членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) ждет более чем двукратное сокращение товарооборота со странами объединения, на которые в настоящее время приходится 37,8% торговли республики, в том числе 38% экспорта и 37,7% импорта.

Такие данные содержатся в подготовленном правительствами России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии докладе "О возможных последствиях приостановления в отношении республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". Доклад опубликован пресс-службой правительства РФ.

"В случае приостановления членства республики Армения в ЕАЭС совокупный товарооборот республики Армения с государствами-членами ЕАЭС сократится на $4 млрд 439,7 млн, или на 55,6% к уровню 2025 г.: с $7 млрд 990,6 млн до $3 млрд 550,9 млн", - говорится в докладе.

Суммарное снижение экспорта товаров из Армении на рынок ЕАЭС прогнозируется на уровне $2 млрд 085,7 млн, или втрое относительно уровня 2025 года: с $3 млрд 170,0 млн до $1 млрд 084,3 млн.

Снижение импорта товаров из государств-членов в Армению прогнозируется на уровне $2 млрд 354 млн, или 48,8% к уровню 2025 г.: с $4 млрд 820,6 млн до $2 млрд 466,6 млн.

Расчеты приведены исходя из сценария, предполагающего сохранение полноправного членства Армении в Содружестве Независимых Государств.

Армения ЕАЭС
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