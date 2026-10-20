Проект о введении в РФ института частных кредитных рейтингов прошел I чтение

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в России института непубличных кредитных рейтингов, что позволит компаниям получать оценку кредитоспособности с раскрытием результатов только определенному договором кругу лиц.

Документ № 1196918-8 в апреле внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Поправки вносятся в закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств (N222-ФЗ). Центральная новелла - непубличный кредитный рейтинг: информация о нем предоставляется только кругу лиц, определенных договором, и не подлежит распространению среди неограниченного круга лиц. Запрет на распространение касается всех сторон: агентство, рейтингуемое лицо и пользователя рейтинга. Перевод рейтинга из непубличного в публичный возможен по заявлению рейтингуемого лица: агентство отзывает непубличный рейтинг и одновременно присваивает публичный. Принудительное раскрытие предусмотрено, если другое агентство присвоило публичный рейтинг тому же объекту - в период действия договора или в течение девяти месяцев после его прекращения. Присвоение непубличного рейтинга объекту, уже имеющему публичный, не допускается.

Помимо этого документ включает ЦФА и гибридные цифровые права в число объектов рейтинга и закрепляет практику присвоения рейтингов облигациям до регистрации выпуска, а ЦФА - до подписания решения о выпуске. Вводится в правовое поле статус рейтинга "под наблюдением" - он присваивается на срок до трех месяцев при получении информации, требующей дополнительного анализа, и прямо отнесен к рейтинговым действиям.

Законопроект устанавливает согласие рейтингуемого лица на присвоение рейтинга как обязательное условие рейтинговой деятельности. Исключение сделано для суверенных, международных и нероссийских объектов. При отзыве согласия агентство обязано отозвать рейтинг. Детализирована процедура апелляций: член рейтингового комитета вправе обжаловать решение в течение одного рабочего дня, рейтингуемое лицо - в течение пяти рабочих дней. Расширен перечень обстоятельств, свидетельствующих о конфликте интересов.

Документ также вводит защиту наименований "кредитное рейтинговое агентство", "кредитный рейтинг", производные от таких слов и словосочетаний, использовать эти слова в названии смогут только юрлица, включенные в реестр ЦБ. Банк России получает право обращаться в суд с требованием о ликвидации нарушителей.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Как сообщалось, идею ввести непубличные рейтинги в российскую практику в феврале 2024 года анонсировал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая на II Российском форуме финансового рынка, организованном АКРА. Позже она была закреплена в "Основных направлениях развития финансового рынка на 2025 год и период 2026-2027 годов". В феврале текущего года проект был направлен из Госдумы в правительство для согласования.