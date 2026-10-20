Deutsche Post повысит тарифы на пересылку писем в Германии с 1 января

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Deutsche Post (входит в группу DHL) планирует с 1 января 2027 года повысить тарифы на пересылку писем для частных клиентов в Германии. Компания объяснила это решение повышением расходов и регуляторным давлением.

Если новые тарифы одобрит Федеральное сетевое агентство Германии, стоимость пересылки стандартного письма внутри страны вырастет до 1,15 евро с 0,95 евро, за рубеж - до 1,45 евро с 1,25 евро.

Тарифы на пересылку писем по стране, несмотря на более высокий уровень затрат в Германии, по-прежнему будут значительно ниже среднеевропейского уровня в 1,52 евро, отмечается в сообщении.

"Объем писем заметно уменьшаются на протяжении многих лет, в то время как расходы на персонал, энергию и материалы растут, - заявил член правления подразделения Post & Paket Deutschland Никола Хаглайтнер. - При этом мы должны продолжать поддерживать разветвленную сеть почтовых ящиков и отделений по всей Германии. Если через эту инфраструктуру проходит все меньше писем, то издержки в расчете на одно отправление неизбежно возрастают".

Кроме того, отметил он, Deutsche Post ежегодно инвестирует около 1 млрд евро в развитие сети, в том числе в улучшение условий труда, цифровые сервисы, сеть почтоматов и пунктов приема и выдачи отправлений, а также в транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.

"Эти инвестиции необходимы для того, чтобы и в будущем гарантировать надежное почтовое обслуживание на всей территории страны. В отличие от многих других европейских государств, эта трансформация осуществляется без какой-либо государственной поддержки. Поэтому повышение цен неизбежно", - сказал Хаглайтнер.

С начала 2026 года капитализация DHL выросла почти на 23% (до 64,6 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил менее 3%.