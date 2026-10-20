Поиск

Ozon в 2026 году инвестирует более 10 млрд рублей в финансовую поддержку владельцев ПВЗ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ozon за девять месяцев выплатил владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в качестве финансовой поддержки на старте бизнеса 7,5 млрд рублей, по итогам года эти инвестиции превысят 10 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Уточняется, что финансовую поддержку может получить любой предприниматель, открывающий пункт выдачи Ozon – она предусмотрена для того, чтобы поддержать партнеров на старте их бизнеса.

"Среди наших партнеров очень много совсем небольших бизнесов, а для многих это вообще первый предпринимательский опыт. Мы поддерживаем партнеров в первые 12 месяцев работы, а для некоторых пунктов поддержка работает бессрочно", - рассказали в маркетплейсе.

Размер поддержки для одного ПВЗ зависит от города и локации, которые влияют на стоимость аренды и прочие расходы агента, сумма для одной точки за весь период поддержки может достигать 5,28 млн рублей.

Представитель Ozon добавил, что за последние три года компания направила на поддержку партнеров около 30 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря Ozon вводит агентский платеж для владельцев ПВЗ, который не превысит 1% от вознаграждения за заказы.

В компании уточнили, что между владельцем точки и Ozon заключен агентский договор. "Партнеры зарабатывают на площадке: за 9 месяцев 2026 года владельцы пунктов получили более 130 млрд рублей вознаграждения за обработку заказов. Партнер же в соответствии с законодательством должен платить площадке как агенту, поэтому с 1 декабря Ozon вводит такой технический платеж", - отметили в компании.

Там добавили, что для каждого третьего пункта выдачи платеж составит символический 1 рубль, а максимальный размер платежа не превысит 550 рублей в месяц.

Ozon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Товарооборот Армении с ЕАЭС при приостановке членства сократится более чем в 2 раза

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

 Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

Газ для Армении в случае приостановки членства в ЕАЭС подорожает на 69%

Силуанов не согласен считать большим плановый дефицит трехлетнего бюджета на уровне 2%

Глава Ryanair прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в 2027 году

"АвтоВАЗ" сообщил о реструктуризации дилерской сети в Москве

 "АвтоВАЗ" сообщил о реструктуризации дилерской сети в Москве

Brent подорожала до $109,92 за баррель

 Brent подорожала до $109,92 за баррель

S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за техкомпаниями, Dow Jones слабо снизился

 S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за техкомпаниями, Dow Jones слабо снизился

В Wildberries заявили, что не взимают агентское вознаграждение с владельцев ПВЗ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12446 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3940 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов