Ozon в 2026 году инвестирует более 10 млрд рублей в финансовую поддержку владельцев ПВЗ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ozon за девять месяцев выплатил владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в качестве финансовой поддержки на старте бизнеса 7,5 млрд рублей, по итогам года эти инвестиции превысят 10 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Уточняется, что финансовую поддержку может получить любой предприниматель, открывающий пункт выдачи Ozon – она предусмотрена для того, чтобы поддержать партнеров на старте их бизнеса.

"Среди наших партнеров очень много совсем небольших бизнесов, а для многих это вообще первый предпринимательский опыт. Мы поддерживаем партнеров в первые 12 месяцев работы, а для некоторых пунктов поддержка работает бессрочно", - рассказали в маркетплейсе.

Размер поддержки для одного ПВЗ зависит от города и локации, которые влияют на стоимость аренды и прочие расходы агента, сумма для одной точки за весь период поддержки может достигать 5,28 млн рублей.

Представитель Ozon добавил, что за последние три года компания направила на поддержку партнеров около 30 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря Ozon вводит агентский платеж для владельцев ПВЗ, который не превысит 1% от вознаграждения за заказы.

В компании уточнили, что между владельцем точки и Ozon заключен агентский договор. "Партнеры зарабатывают на площадке: за 9 месяцев 2026 года владельцы пунктов получили более 130 млрд рублей вознаграждения за обработку заказов. Партнер же в соответствии с законодательством должен платить площадке как агенту, поэтому с 1 декабря Ozon вводит такой технический платеж", - отметили в компании.

Там добавили, что для каждого третьего пункта выдачи платеж составит символический 1 рубль, а максимальный размер платежа не превысит 550 рублей в месяц.