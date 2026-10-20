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ФАС рассчитывает на рост штрафов для банков за нарушения в рекламе в среднем до 20 млн руб.

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная службы (ФАС) рассчитывает на многократный рост размера среднего штрафа для банков за нарушение законодательства о рекламе после внесения изменений в него. Как сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский, средний штраф может вырасти примерно до 20 млн рублей.

"Мы рассчитываем, что штрафы должны составить до 20 млн рублей где-то в среднем за нарушение. Мы хотим увеличить. Эта работа будет продолжаться, безусловно", - сказал он журналистам в кулуарах тарифной конференции в Сочи.

По словам Шаскольского, в рамках текущей сессии в Госдуме предполагается активизировать работу над соответствующими изменениями в законодательство.

В настоящее время размер штрафа за нарушения закона о рекламе для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, в случае нарушений в сфере кредитования от 600 тыс. до 1,6 млн рублей. ФАС уже в течение длительного времени настаивает на необходимости повысить этот уровень за счет перехода на взимание оборотных штрафов от размера собственного капитала банка для кредитных организаций. Как неоднократно подчеркивали в службе, текущий уровень штрафов не сопоставим с потенциальной выгодой финансовых организаций от рекламы.

ФАС
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